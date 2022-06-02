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小3男童線上教學連不上眼眶淚轉 阿嬤急奔派出所求幫忙
疫情升溫，各地遠距教學，屏東縣潮州鎮小三男童，不熟悉數位學習平台，無法線上授課，相當懊惱，媽媽又去上班，只剩他跟阿嬤在家，阿嬤不懂電腦操作，擔心的趕緊跑到派出所，請警察幫幫忙，警方趕緊到阿嬤家中，協助男童順利連線，男童也露出笑容感謝警察叔叔幫忙。
潮州警分局四林派出所在全台遠距教學第一天，一早7點多，黃姓阿嬤快步來到派出所，請求警方協助，國小三年級的孫子在家遠距教學，但都無法連線，請警方協助。
四林所員警卲穎獲悉後，趕到阿嬤家中，發現男童很沮喪，眼眶泛淚，先安撫男童情緒後，並跟老師聯繫，不斷反覆操作、連線測試後，歷時半小時，終於從視訊畫面看到同學、老師，男童才露出開心笑容。
警方也告訴男童與阿嬤，說明線上教學的操作步驟，警方說，男童因為第一次上線不熟悉，加上網路速度不夠快，要多次連線才順利上線。男童就讀高雄某國小，媽媽在高雄上班，母子跟阿嬤都住潮州，每天通勤。
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