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跟騷法上路 北市警核發首案書面告誡

中央社／ 台北2日電

跟蹤騷擾防制法6月上路，台北市警方接獲被害人報案，稱遭前男友長期傳送騷擾簡訊，昨天又收到對方的騷擾、恐嚇簡訊，警方除依跟騷法核發書面告誡，另就違反家暴保護令續辦。

台北市警察局婦幼警察隊偵防組長許文鋒今天對外表示，跟騷法剛施行，就有被害女子昨天到市警局士林分局報案，她稱去年和前男友不愉快分手後，前男友便長期傳送騷擾簡訊，不勝其擾，經聲請後已核發家暴保護令在案。

被害女子指出，但前男友仍未停止上述行為，昨天竟再度傳送騷擾、恐嚇簡訊給她，為維護自身權益才向警方報案，同時提出跟蹤騷擾告訴和請求警方核發書面告誡約制前男友。

士林分局受理案件後，接續審核發出書面告誡，同時就違反家暴保護令罪、違反跟蹤騷擾罪續行偵辦，除針對男子加強約制作為，也對其所涉犯罪行為進行偵查，以維護被害女子權益。

婦幼隊表示，傳送簡訊騷擾，是跟蹤騷擾行為樣態之一，此案為北市警方針對首件跟騷案件實施「書面告誡」，為違反跟騷法者敲響警鐘，提醒民眾切勿因一時衝動而誤觸法網。

此外，跟騷法是為保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，北市警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，以保障民眾安全。

跟蹤騷擾 北市 跟騷法

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