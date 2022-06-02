台中今年以來投資詐騙財損逾5千萬 警提供小訣竅辨別

近兩年因受到新冠肺炎疫情影響，民眾使用網路機會變多，但也成為歹徒覬覦目標，根據台中市警局統計至今年5月底為止，投資詐騙的財損金額已達5190萬元，其中以假網址盜刷信用卡的最多，提醒民眾收到不明簡訊有網址連結時，使用網路「縮網址還原」服務，多方查證，才能避免受騙。

台中警察局統計今年1月迄今的「投資詐騙」案件，一共有112件，財損金額5190萬元，另釣魚訊息詐騙案件受理計38件，其中以「假網址盜刷信用卡」13件為最多，財損金額達55萬元，其中蔡姓市民遭假貨運業者簡訊告知，包裹未領需支付運費，點擊簡訊內假網址後輸入信用卡卡號等個人資料，接著收到銀行通知有刷卡紀錄，才驚覺遭盜刷6萬多元。

台中市刑大表示，近日因疫情升溫，透過簡訊回復防疫資訊，民眾開啟簡訊頻率大增，詐騙集團也趁機傳送話術簡訊，如「剛跟你電話聯絡，加我好友哦」、「Line好友怎麼找不到你？有事找你」、「老師精選十檔起漲股，請加Line領取」，吸引民眾點擊「簡訊短網址」導向Line好友連結，邀約加入投資Line通訊軟體群組，再以「投顧老師免費報牌」、「投資虛擬貨幣、外匯期貨，保證獲利」「輕鬆貸款」等訊息誘騙被害人。

市刑大說，詐騙集團也以短網址服務平台，隱匿原始假網址，搭配如「您有一件包裹」、「朋友代收簡訊」、「輕鬆貸款」等話術，以簡短的句子來誘騙民眾點擊連結至假的網站，要求輸入個人金融帳戶、密碼等竊取個人資訊。