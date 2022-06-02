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匯款548萬嚇壞行員 婦人筆誤反成逃詐騙關鍵

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名53歲的李姓婦人上網認識一名自稱美軍醫生男子，對方聲稱要送她一份貴重的禮物，但郵寄費要54萬8000元，李婦昨上午臨櫃匯款卻不小心將金額填成548萬元，引起行員注意，經警方到場勸說後，陰錯陽差逃過被詐騙的命運。

大園警方表示，53歲李姓婦人5月底在臉書上認識一名男子，對方自稱是駐紮在東非的美軍醫生，兩人相談甚歡；李婦被男子的花言巧語所騙，短短10天就陷入熱戀，對方見李婦卸下心防，便以送禮物為由，請李婦先行匯款54萬8000元的郵寄費。

李婦昨天上午9時許前往銀行匯款，但在填寫匯款單時，不小心將金額填成548萬元；行員看到龐大金額馬上提高警覺，詢問她匯款用途，但李婦卻支支吾吾說是用於蓋房及買家具，行員直覺有異立刻報警。

新坡派出所警員廖僩文、戴宗銘獲報到場了解，馬上點破詐騙集團慣用手法，立即拿出相關案例來勸說，才讓婦人恍然大悟，頻頻向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦存下的積蓄。

大園警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

李姓婦人筆誤，將54.8萬填成548萬引起行員注意，幸運逃過詐騙。記者楊湛華／翻攝
李姓婦人筆誤，將54.8萬填成548萬引起行員注意，幸運逃過詐騙。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 美軍 桃園

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