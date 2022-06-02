新北泰山區6旬男墜橋身亡 警調查釐清死因

新北市泰山區一名61歲鄭姓男子，今天凌晨，從公園路88號對面橋上跌落大科坑溪內，警消獲報派員趕抵，緊急協助送醫急救，但仍因傷勢嚴重宣告不治。家屬懷疑死者疑因久病厭世想不開尋死，但鄭男沒留遺書，後續仍待警方調查釐清死因。

據了解，鄭姓男子（61歲）今天凌晨5時許，獨自騎乘機車來到公園路88號，隨後從對面一座便橋上，跌落至6米高的大科坑溪上，路人經過看見趕緊報警。轄區警、消獲報迅速派員趕抵，趕緊下溪用長背板把人拉救上岸，經檢視鄭男雙腳變形、頭部外傷、對痛有反應，緊急協助傷口處理送醫急救，仍因傷勢嚴重於上午7時21分宣告不治。

事後警方於現場發現鄭男座車，採證過程也未發現現場有打鬥跡象，勘驗死者身上並無穿刺性傷口，經調閱鄭男車籍資料，找到家屬到院指認。家屬指稱，鄭男因腸胃道疾病所苦，近來有向家人交代後事，家人雖給予安撫，但今早仍不幸生憾。由於鄭男住處及現場未發現遺書，後續仍待警方調查釐清死因。

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