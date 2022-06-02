小琉球寶寶等不及 消防隊員秒變接生婆

屏東縣離島琉球消防分隊昨天凌晨接獲產婦突然陣痛的求助報案電話，隊員陳政義及郭耕祐到場發現產婦羊水已破、嬰兒小腳已滑出，2人依急產救護訓練的步驟，將嚎啕大哭的嬰兒交給已累癱的母親。

2人說，消防隊員是第一線的緊急救護人員，遇到的狀況百百種，急產接生任務是首次，當聽到響亮的寶寶哭聲，緊張心情瞬間化為喜悅。

琉球消防分隊說，琉球鄉22歲洪姓產婦昨天凌晨出現臨盆症狀，懷孕34周第二胎孕婦突然陣痛及羊水破了，向消防局請求協助，琉球分隊員陳政義及郭耕祐火速趕往，到場時產婦意識清醒，發現時羊水已破裂，腳先滑出，救護人員馬上準備接生並安撫產婦情緒。

2人不斷提醒深呼吸，產婦表情痛苦，一次次地用力，小嬰兒也緩慢推進，隨著媽媽不斷出力，最後一次用力，頭也出來了，新生兒嚎啕大哭，以無菌治療巾包覆，並檢查生命徵象、是否有臍帶繞頸等狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端、以乾淨包巾包覆嬰兒以避免失溫，再以抽吸球將嬰兒口、鼻黏液吸出。