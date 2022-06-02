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婦遭詐提領畢生積蓄 「相信看得到的我們」警成功阻詐

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局鹽埔分駐所日前接獲郵局通報，有老婦人疑遭詐騙集團盯上，要到郵局領取所有存款，警方趕到郵局，跟老婦人勸說，「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，相信警方說的，保住老婦人62萬元積蓄。

警方說，本周一中午，鹽埔鄉年約70歲老婦在家中接獲自稱調查局的電話，告知婦人涉及洗錢防制法，讓平日生活單純的老婦驚嚇不已，緊接著又接獲自稱檢察官來電，電話中告知黃婦涉案要調查起訴她，將凍結其名下帳戶所有存款，並在電話中指示黃姓婦人可先提領名下所有現金，並交代不要和郵局行員講述此事，驚慌失措的老婦信以為真，趕到往鹽埔鄉鹽中郵局要將存款全部提出。

郵局行員細心關懷提問後驚覺有異，通報警方，警方陳海涵、林育辰到場後，跟黃姓老婦人說明，這都是詐欺集團的話術，並描述相關新聞案例，原本對詐騙集團話術深信不疑的老婦，內心開始動搖。

警方告訴老婦，「你要相信看得到的（警察）！我們（警察）可以讓你看得到，他們詐騙集團不會建一間派出所來騙你」，老婦一聽頓時恍然大悟，打消交付存款念頭，成功保住老婦積蓄62萬元。

里港警分局長鄭頴聰說，司法機關偵辦案件，會以正式書函通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提款或交付存摺、提款卡。民眾若接到可疑詐騙電話，請立即撥打110或165查證，警方會立刻協助。

警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供
警方跟老婦人說明假檢警詐騙老梗，跟老婦人勸說「你要相信你看得到（警察！）詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」老婦人放下心中焦慮，保住老婦人62萬元積蓄。圖／里港警分局提供

詐騙集團 郵局 警察

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