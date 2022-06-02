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貨車竊賊見警跟車烙跑 沿途危險駕駛仍插翅難飛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

第二警分局在上月底獲報有一輛貨車失竊，沒想到前天警員巡邏時，發現該輛貨車仍在行駛，警方前往查緝時，涉案張姓男子加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈、超車，警方在西區巷內發現貨車埋伏，等張下車時，一舉上前抓人，人贓俱獲，依竊盜罪送辦，另清查張是否涉及其他類似竊案。

第二警分局文正所巡佐張淵棋、警員林孝哲在上月31日獲報，30日上午停放在北區篤行路、成功路的貨車不翼而飛，警方調閱車行記錄，發現貨車仍在行駛中，因此根據線索前往調查，果然發現正在行駛中的失竊貨車，但沒想到竊嫌看到警方後，沿著大里、南區、西區、南屯區一路逃竄，過程中闖紅燈、超速、逆向行駛，險象環生，最後逃逸無蹤。

不過警方持續追查，發現貨車在西區五權路、五權西三街口周邊不見蹤影，員警立即前往現場梭巡，最後在五權西路段巷內發現遭失竊貨車，因怕打草驚，員警先於周邊按兵不動，趁張姓男子（42歲）下車時，上前逮人，警詢後依竊盜罪送辦。

第二警分局表示，被害車主很感謝警方在報案4小時內破案，得知員警追緝過程的驚險狀況，更是頻頻感謝員警鍥而不捨地幫他尋回生財工具。

第二警分局長陳家銘表示，文正所員警積極不懈的辦案態度，值得稱讚；當前雖為疫情期間，但警方執法強度無鬆懈，不容許不法侵害市民人身、財產安全。建議民眾路邊停車時使用防盜鎖、方向盤鎖或輪胎大鎖等，延長竊賊破解時間，增加行竊難度，可有效減低遭竊賊鎖定機率。

台中市張姓男子涉嫌行竊一輛貨車，前天警方查緝時逃逸，但最後仍被警方人贓俱獲。圖／讀者提供
台中市張姓男子涉嫌行竊一輛貨車，前天警方查緝時逃逸，但最後仍被警方人贓俱獲。圖／讀者提供

竊盜 疫情

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