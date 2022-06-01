快訊

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝老翁醉倒路邊鄰居都在看 警察暖心等他上車才逮捕

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區許姓老翁醉倒路邊，附近鄰居擔心他出意外報警，警方到場後通知救護人員協助，沒料一查許翁資料，他今年3月才剛被高雄地檢署發佈通緝，為顧及許翁在好友前的面子，帶上警車後才告知他被通緝，等許翁酒醒後，依規定接送雄檢歸案。

鼓山分局內惟派出警員蔡明仁、陳君慈獲報，在鼓山區銀川街有男子倒在路上，兩人到場發現許翁疑因不勝酒力，倒臥路旁，多次說不清楚自己的年籍資料。

員警擔心他發生意外，協助通報救護車到場，許翁卻不願就醫，直稱「我自己走回去就好」，卻因為酒醉大舌頭，說不清楚身分證字號，還記錯年籍資料。

警方表示，員警看著走路東倒西歪的老翁，擔心會發生危險，請所內同仁幫忙確認許姓老翁正確住址，沒料一查，許翁今年因涉犯竊盜，3月才被高雄地檢署發布通緝。

員警發現在場有人認識許翁，為顧及老翁的面子，將人帶上車後，才告知竊盜通緝身分，許翁聽到後還辯解「就沒收到法院通知啊」，不過，等他酒醒後，警方依規定解送地檢署歸案。

許姓老翁醉倒路邊卻婉拒就醫，後來員警查出他有通緝身分，顧及他面子還等他上車才逮人。圖/讀者提供
許姓老翁醉倒路邊卻婉拒就醫，後來員警查出他有通緝身分，顧及他面子還等他上車才逮人。圖/讀者提供

通緝 竊盜

延伸閱讀

老翁騎腳踏車出車禍 被查出「快篩陽趴趴走」恐被重罰

相關新聞

影／暴雨中車道驚見「幽靈輪胎」擦身過 網友：奇景

南投埔里林姓民眾昨天開車行經台21線大坪頂路段，因暴雨沿途閃避積水、石塊及枯木，扯的是，對向車道竟出現1個「幽靈輪胎」在...

彰化外海尋獲女浮屍 家屬指認為5天前水上摩托車落海女

台灣水上摩托車協會辦理水上摩托車訓練，共24輛38人組成的水上摩托車隊，5月28日上午自嘉義縣布袋第三漁港出發，跨海到澎...

新北警在西門町鬧區開2槍逮人 涉30萬贖金「案情疑點重重」

21歲孫姓男子涉嫌犯下妨害自由案，新北市警方今天下午跟追他坐車，行經台北市西門町時他企圖逃逸，立刻下車逮人，他不願就逮一...

影／大車撞倒電桿傳焦味駕駛逃 警緝拿歸案酒測值曝光

劉姓男子昨天晚間駕營業貨運曳引車，從某家機械廠開出由南往北，行經嘉義縣民雄鄉興南村工業一路一號，倒車時不慎撞斷路旁1萬1...

跟騷法上路！北市警政APP「防癡漢」 求救鈴＋跑馬燈

跟蹤騷擾防制法今天上路，台北市婦幼警察隊提醒民眾多利用「北市警政」APP，設計參考日本警方「防癡漢」App，可按「求救鈴...

通緝老翁醉倒路邊鄰居都在看 警察暖心等他上車才逮捕

高雄鼓山區許姓老翁醉倒路邊，附近鄰居擔心他出意外報警，警方到場後通知救護人員協助，沒料一查許翁資料，他今年3月才剛被高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。