通緝老翁醉倒路邊鄰居都在看 警察暖心等他上車才逮捕

高雄鼓山區許姓老翁醉倒路邊，附近鄰居擔心他出意外報警，警方到場後通知救護人員協助，沒料一查許翁資料，他今年3月才剛被高雄地檢署發佈通緝，為顧及許翁在好友前的面子，帶上警車後才告知他被通緝，等許翁酒醒後，依規定接送雄檢歸案。

鼓山分局內惟派出警員蔡明仁、陳君慈獲報，在鼓山區銀川街有男子倒在路上，兩人到場發現許翁疑因不勝酒力，倒臥路旁，多次說不清楚自己的年籍資料。

員警擔心他發生意外，協助通報救護車到場，許翁卻不願就醫，直稱「我自己走回去就好」，卻因為酒醉大舌頭，說不清楚身分證字號，還記錯年籍資料。

警方表示，員警看著走路東倒西歪的老翁，擔心會發生危險，請所內同仁幫忙確認許姓老翁正確住址，沒料一查，許翁今年因涉犯竊盜，3月才被高雄地檢署發布通緝。