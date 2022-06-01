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彰化外海尋獲女浮屍 家屬指認為5天前水上摩托車落海女
台灣水上摩托車協會辦理水上摩托車訓練，共24輛38人組成的水上摩托車隊，5月28日上午自嘉義縣布袋第三漁港出發，跨海到澎湖東吉嶼，其中來自台北的41歲胡姓女子，搭男性友人水上摩托車途中落海，下午台中海巡單位獲報，落海胡姓女子屍體在彰化海域尋獲。
下午1點，海巡署第四巡防區接獲轉台電離岸風電海事中心通報：公司工作船在彰化芳苑西方4.6浬處發現一具女浮屍，通知海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊巡防艇前往處理。
台中海巡隊獲報後立即派遣PP-10031巡防艇前往，下午4點將浮屍接運艇上，隨即載返台中港海巡基地碼頭，浮屍特徵疑5月28日台灣水上摩托車協會落海胡姓女子，通知家屬指認，確認為胡女無誤，家屬對海巡單位派艇搜救協尋，表達感謝。
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