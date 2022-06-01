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謝忻報案影片外洩 刑事局：松山警分局長記申誡1次

中央社／ 台北1日電
藝人謝忻私密照外洩報案，但相關影像未經同意就被刊登。圖／摘自臉書
藝人謝忻私密照外洩報案，但相關影像未經同意就被刊登。圖／摘自臉書

藝人謝忻私密照外洩報案，但相關影像未經同意就被刊登。刑事局今天表示，經查此案不符「新聞發布及傳播媒體協調聯繫作業規定」，台北市警察局松山分局長陳昭甫記申誡1次。

謝忻日前因私密照外流，3月初前往松山分局報案，她事後曾接獲警方詢問是否同意將報案影像提供媒體，但未予同意，不料最後仍被媒體刊出，認為遭二度傷害；警政署副署長李永癸3月底列席立法院備詢時表示，將針對此個案啟動專案調查。

對此，負責督導刑案新聞偵查不公開業務的警政署刑事局今天表示，經查此案不符合「新聞發布及傳播媒體協調聯繫作業規定」，因此對陳昭甫記申誡1次。

根據「新聞發布及傳播媒體協調聯繫作業規定」內容所列，「新聞發布與新聞處理原則及具體作法」詳述新聞發布應把握主動、迅速、保密、統一、公平之原則。

另，刑事案件新聞發布，應注意偵查不公開原則，保護當事人隱私權與名譽，並依照「檢察、警察暨調查機關偵查刑事案件新聞處理注意要點」及「研究結論」辦理。

警察 北市

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