聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北警在西門町鬧區開2槍逮人 涉30萬贖金「案情疑點重重」
21歲孫姓男子涉嫌犯下妨害自由案，新北市警方今天下午跟追他坐車，行經台北市西門町時他企圖逃逸，立刻下車逮人，他不願就逮一度開車衝撞，警方對空開2槍制止，順利逮捕無人受傷。
新北市警方今天早上接獲報案，一名男子稱他養子被人控制行動，徹夜未歸，對方要求30萬贖金才肯放人，因不知如何是好，向警察求助。
警方根據他說詞調閱監視器畫面，發現有2輛可疑車輛，擴大蒐證後鎖定孫姓男子涉案。新北市永和警方和刑大偵一隊共組專案小組，今天派員跟追偵查。
今天下午3點5分，警方跟追犯嫌車輛至台北市漢口街二段，發現他在紅燈時衝撞前方停等計程車，企圖逃逸，立刻下車逮人。
孫男見前面有計程車卡住，逃逸未果，一度倒車衝撞員警偵防車，警方情急之下對空連開2槍制止，並將他從駕駛座拉下。
雙方一陣扭打，因有警力優勢，不消10秒就把他壓制在地，雙方僅有輕微擦挫傷。警方目前仍在釐清案情，表示「案情疑點重重」，據悉還有2名在逃共犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言