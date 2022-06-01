新北警在西門町鬧區開2槍逮人 涉30萬贖金「案情疑點重重」

21歲孫姓男子涉嫌犯下妨害自由案，新北市警方今天下午跟追他坐車，行經台北市西門町時他企圖逃逸，立刻下車逮人，他不願就逮一度開車衝撞，警方對空開2槍制止，順利逮捕無人受傷。

新北市警方今天早上接獲報案，一名男子稱他養子被人控制行動，徹夜未歸，對方要求30萬贖金才肯放人，因不知如何是好，向警察求助。

警方根據他說詞調閱監視器畫面，發現有2輛可疑車輛，擴大蒐證後鎖定孫姓男子涉案。新北市永和警方和刑大偵一隊共組專案小組，今天派員跟追偵查。

今天下午3點5分，警方跟追犯嫌車輛至台北市漢口街二段，發現他在紅燈時衝撞前方停等計程車，企圖逃逸，立刻下車逮人。

孫男見前面有計程車卡住，逃逸未果，一度倒車衝撞員警偵防車，警方情急之下對空連開2槍制止，並將他從駕駛座拉下。

雙方一陣扭打，因有警力優勢，不消10秒就把他壓制在地，雙方僅有輕微擦挫傷。警方目前仍在釐清案情，表示「案情疑點重重」，據悉還有2名在逃共犯。

犯嫌遭拉下車仍不願就逮，來回跟警方拉扯。記者翁至成／翻攝

永和警方見犯嫌倒車衝撞，對空開2槍制止。記者翁至成／翻攝

犯嫌座車玻璃被敲破，現場民眾聽聞槍響嚇壞。記者翁至成／翻攝

新北市永和警方今天跟追犯嫌至台北市，行徑西門町時他企圖逃逸，警方立刻對空開槍並破窗逮人。記者翁至成／翻攝

警方偵防車被犯嫌倒車衝撞，鈑金明顯凹陷。記者翁至成／翻攝

北市西門町今天下午3點多傳出槍響，經查是新北市警方跨轄偵辦案件，北市警方也到場關心。記者翁至成／翻攝

犯嫌座車玻璃被敲破，現場民眾聽聞槍響嚇壞。記者翁至成／翻攝