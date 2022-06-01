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影／大車撞倒電桿傳焦味駕駛逃 警緝拿歸案酒測值曝光
劉姓男子昨天晚間駕營業貨運曳引車，從某家機械廠開出由南往北，行經嘉義縣民雄鄉興南村工業一路一號，倒車時不慎撞斷路旁1萬1仟伏特高壓電桿後即駛離現場，電桿橫躺道路逾50公尺，民眾聞到焦味報警，警方循線逮捕肇事劉男，依法開罰3千元並吊扣執照。
民興派出所昨天晚間10點15分許獲報，指有輛曳引車撞斷路旁電桿後離去，現場傳出嚴重焦味，副所長林彥良及警員黃騰億獲報後到達現場，研判高壓電未斷電，但現場仍有多部機車欲強行通過，險象環生。
當下隨即呼叫分局勤務指揮中心，調派北斗派出所警力支援，並擺設交通錐及拉起封鎖線，又通知台電公司人員到場搶修。直到今天上午6點多才恢復交通順暢。
民雄警方隨即找回肇事劉姓駕駛，酒測值為零並坦承肇事，依道路交通管理處罰條例第62條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月」。
民雄分局分局長黃維章表示，該路口是工業區交通要道車流多，所幸未發生任何傷亡及交通事故，呼籲用路人應注意行車安全，若發生交通事故應保持現場事故跡證，在現場等待注意自身安全，並撥打報案電話110，通知警察到場處理。
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