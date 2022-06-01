老翁騎腳踏車出車禍 被查出「快篩陽趴趴走」恐被重罰

台南市72歲林姓老翁，5月28日快篩陽性後，昨天竟然騎腳踏車外出，他在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，被送醫才查出確診，緊急通報市府衛生局及歸仁警分局後，依法可能被處罰金20萬至200萬元。

昨天下午4點左右，台南市消防局救災救護中心接獲民眾報案，指歸仁區中正北路一處巷弄，發生機車與腳踏車車禍，騎腳踏車的林姓老翁，被後方機車追撞，倒地受輕傷。

由於疫情嚴峻，消防分隊救護人員換上防護衣到場救護，經詢問老翁病史時，對方面有難色，還說:「是家人確診，我是照顧者」；面對第二次詢問仍堅稱「我沒確診啦！」，當老翁被送抵台南市立醫院後，經查竟然已經於28日就快篩陽性確診，居家照護期間還擅自外出，院方立即通報台南市衛生局、轄區歸仁警分局。

警方表示，林姓老翁擅離居隔地點，將檢附相關資料函請衛生局裁罰，員警於接觸過程全程戴口罩，車禍處理後立即全身消毒。