快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

老翁騎腳踏車出車禍 被查出「快篩陽趴趴走」恐被重罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市72歲林姓老翁新冠肺炎確診， 昨天竟然騎腳踏車外出，在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，被送醫才查出確診。記者黃宣翰／翻攝
台南市72歲林姓老翁新冠肺炎確診， 昨天竟然騎腳踏車外出，在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，被送醫才查出確診。記者黃宣翰／翻攝

台南市72歲林姓老翁，5月28日快篩陽性後，昨天竟然騎腳踏車外出，他在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，被送醫才查出確診，緊急通報市府衛生局及歸仁警分局後，依法可能被處罰金20萬至200萬元。

昨天下午4點左右，台南市消防局救災救護中心接獲民眾報案，指歸仁區中正北路一處巷弄，發生機車與腳踏車車禍，騎腳踏車的林姓老翁，被後方機車追撞，倒地受輕傷。

由於疫情嚴峻，消防分隊救護人員換上防護衣到場救護，經詢問老翁病史時，對方面有難色，還說:「是家人確診，我是照顧者」；面對第二次詢問仍堅稱「我沒確診啦！」，當老翁被送抵台南市立醫院後，經查竟然已經於28日就快篩陽性確診，居家照護期間還擅自外出，院方立即通報台南市衛生局、轄區歸仁警分局。

警方表示，林姓老翁擅離居隔地點，將檢附相關資料函請衛生局裁罰，員警於接觸過程全程戴口罩，車禍處理後立即全身消毒。

警方呼籲，確診者切勿擅自外出，否則可依特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 13 條規定，處有期徒刑2年以下、拘役，或新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，請確診者遵守防疫規定。

台南市72歲林姓老翁新冠肺炎確診， 昨天竟然騎腳踏車外出，在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，被送醫才查出確診。記者黃宣翰／翻攝
台南市72歲林姓老翁新冠肺炎確診， 昨天竟然騎腳踏車外出，在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，被送醫才查出確診。記者黃宣翰／翻攝

衛生局 台南

延伸閱讀

新北疫情緩降中 「快篩陽性=確診」占確診數逾7成

彰化+4851...居服員發5劑快篩 開放未設籍滿5歲童預約BNT

民代要中市府補教業每人發2劑快篩 教育局：聽意見研議

綠高層：幼童染疫、快篩等被誤解議題 籲黨公職多說明

相關新聞

台中潭子大樓民宅慘遭祝融 消防撲滅火勢後驚見1具焦屍

台中潭子區潭興路三段111巷一棟大樓，2樓某民宅臥房下午2時許驚傳火警，消防局獲報趕到現場，於3時許撲滅火勢，發現黃姓男...

男逃到西門町衝撞警被開2槍制伏 監視器畫面曝光

新北市警局永和分局與刑警大隊共辦妨害自由案，追捕一名21歲的孫姓男子，今天上午9點多新北警方追孫男到萬華西門町中華路、漢...

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

1對夫妻昨天深夜投宿高雄市小港區某汽車旅館，妻子隨手利用偵測隱藏式針孔攝影機軟體，竟發現異常訊號，丈夫仔細找尋房間可疑處...

台南老翁確診擅自騎腳踏車出車禍 恐被重罰

台南市72歲林姓老翁，5月28日快篩陽性後，昨天竟然騎腳踏車外出，他在歸仁區中正北路一處巷弄與機車發生交通事故倒地受傷，...

台鐵7旬婦死傷事故 疑幾天前隱約透露輕生念頭

台鐵楊梅站今上午驚傳民眾疑臥軌遭南下113次自強號列車輾斃，台鐵發現緊急移動列車處理脫困，台鐵警方調查出遭輾斃死者為73...

跟騷法今天實施 中警辦有獎徵答「野餐趣」宣導

跟蹤騷擾防制法今天起實施，台中市警局為使民眾更瞭解相關法律內容，除自製宣導教育影片，另辦理有獎徵答活動「輕鬆一夏野餐趣」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。