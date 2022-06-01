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台鐵7旬婦死傷事故 疑幾天前隱約透露輕生念頭

聯合報／ 記者翁唯真曾增勳／桃園即時報導
台鐵楊梅站今上午驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡。記者曾增勳／翻攝
台鐵楊梅站今上午驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡。記者曾增勳／翻攝

台鐵楊梅站今上午驚傳民眾疑臥軌遭南下113次自強號列車輾斃，台鐵發現緊急移動列車處理脫困，台鐵警方調查出遭輾斃死者為73歲傅姓老婦，疑似患有憂鬱症，今在列車進站前，突然躍下鐵軌，遭列車輾斃。

據了解，家住楊梅區的傅婦疑似患有憂鬱症，前幾天有向家人隱約透露輕生念頭，這幾天家人也特別注意傅婦舉止行為，怎料今天上午傅婦前往車站，當列車進站時縱身一躍，雖然自強號進站發現後立即減速，卻仍避免不了憾事發生，家人接到消息感到錯愕及悲痛。

消防人員獲報台鐵楊梅站疑似民眾臥軌遭列車輾過消息，立即出動緊急救護；消防局表示，到場時傅婦倒臥列車車廂下方，肢體分離已明顯死亡，未送醫急救。

台鐵警方表示，今天上午9時17分，台鐵楊梅車站一輛南下113次自強號列車準備進站，73歲老婦突然跳下軌道，台鐵人員攔阻不急，該女子當場遭自強號列車撞擊死亡；日後也將加強巡邏，也提醒民眾應珍惜生命。

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台鐵 自強號

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