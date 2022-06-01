跟騷法今天實施 中警辦有獎徵答「野餐趣」宣導

跟蹤騷擾防制法今天起實施，台中市警局為使民眾更瞭解相關法律內容，除自製宣導教育影片，另辦理有獎徵答活動「輕鬆一夏野餐趣」，希望藉由多元宣導方式落實寓教於樂目的、提升民眾活動參與度，以期有效遏止跟騷行為、提供被害人更完善的保護。

台中市警局婦幼警察隊表示，「輕鬆一夏野餐趣－跟蹤騷擾防制法有獎徵答」網路抽獎活動，時間從今天上午9時開始，至15日零時為止，16日公布得獎名單，民眾想參加網路抽獎，可到婦幼警察隊臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/profile.php?id=100064594939866）按讚、追蹤，並在活動貼文下方留言「跟蹤騷擾防制法上路－愛是尊重不是自私」，同時tag（標記）2位好友，觀賞完市警局製作的「跟蹤騷擾防制法宣導影片－一如往常」，答對相關問題即可參加抽獎。

台中市婦幼隊表示，頭獎的鍋具組價值3000多元，例外還有旅行咖啡套組、英國熊購物推車及涼風扇等多重好禮，希望能讓市民在充滿活力的夏天創造美好回憶。如對該活動相關參加資訊尚有疑問，可撥打台中市警局婦幼隊電話（04）25295074，或上粉絲團私訊洽詢。