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熱褲妹挨撞摔車！路中翻滾4圈「完美起身」追車 網驚歎
桃園市1名身穿黑色上衣熱褲年輕女子騎機車前天行經中壢區新生路，閃避減速遭後方白色轎車追撞摔倒路中翻滾幾圈，立馬爬起追前方機車，1、2天來引起網友議論聲援，警方今天表示，檢視行車記錄器畫面，白色轎車未注意車前狀況不慎追撞女騎士受傷。
女騎士遭後方白色轎車追撞翻滾追車影片PO網曝光後，引起網友爭論熱議，有的網友表示，女騎土機車飄來飄去晃動，連直線都沒保持好。該說法遭網友一片撻伐、群起聲援女騎士，紛紛留言，「女騎士的完美反應，我給100分」、「被撞馬上起身，精神值得敬佩」，網友更說「汽車不長眼，還檢討騎士」、「汽車未保持車距要負全責」。
警方檢視行車記錄器，發現女騎士行駛途中，遇到前方1輛黑色轎車從路邊準備切入車道，她放慢車速朝道路內側行駛，遭後方白色轎車撞上機車尾部。她摔倒路中翻滾4、5圈後，一個轉身站起，不顧受傷，跑追衝至前方的機車。一名網友形容，「被撞當下立馬起身像沒事一樣跑至機車方向，看起來是個堅強的女孩」。
警方表示，根據行車記錄器畫面，是白色轎車行駛途中，疑因未注意車前狀況，欲超車不慎追撞前方女騎士，造成女騎士跌倒受傷，不過警方至今未接獲民眾報案，雙方可採民事解決，警方仍呼籲用路人專心駕駛、保持安全車距、注意車前狀況，避免交通事故。
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