罷韓四君子參選看板遭毀 警方逮到人後張博洋不告了

代表台灣基進黨參選高雄市議員的「罷韓四君子」張博洋，日前在選區公車站牌掛起看板宣傳，卻有兩面遭人惡意毀損，三民二分局獲報後展開偵辦，昨天通知涉案的盧姓男子到案說明，盧卻對動機未多做表示，僅承認損毀一面看板，張博洋昨天製作筆錄後，發現盧男是臨時起意，最後未提民、刑事告訴；但警方仍要依規定，以毀損罪將盧男送辦。

張博洋參選三民區市議員，日前在轄區公車站牌，懸掛小型看板宣傳，但上月10日、23日，大順二路與建工路口、天祥二路31號前的兩面看板，人像照片的牙齒處，遭人用香菸熔毀，出現黑點。

張後來發現看板遭毀，上月30日在臉書貼文「每一面看板，都是支持者的一份心意，很遺憾兩個禮拜內接連兩面看板被破壞，這無關政治立場，而是一個人的品行與道德素養」、「表達意見可以有很多方式，偏偏有人選擇了最糟糕的破壞看板」、「呼籲惡質人士適可而止，不要到警察局了才在後悔。」

轄區三民二分局獲報後展開偵辦，調閱周邊監視器畫面，掌握涉案的盧姓男子（60歲），昨天通知無業的盧男到案說明。根據監視器畫面，如起初坐在公車站長椅上，隨後突然前往看板位置，拿香菸破壞看板牙齒處。

盧在警詢時，僅承認毀損一處看板，但對於動機，卻未多做表示，疑為臨時起意惡作劇；昨天警方也請張博洋製作筆錄，張事後並未對盧提民、刑事告訴，不願繼續追究。不過，警方詢問後，仍依刑法毀損罪函送高雄地檢署偵辦。

張博洋表示，他原以為是政治立場不同的民眾蓄意破壞，但經警方查證，該公車站牌地點在遊民之家門口，嫌犯疑因等便當時無聊手癢，才起意在看板上戳洞，考量盧並非政治立場不同而犯案，且基層艱苦人生活不易，決定不予提告。