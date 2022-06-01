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竹縣芎林消防分隊搬到文德特區 新廳舍比原來大6倍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹芎林市區中心已逐漸轉移至文德特區，今天上午芎林消防分隊在此落成，從文山路的舊廳舍搬遷至光明路的新廳舍，空間大增6倍，終於不用與戶政事務所同住一個屋簷下，消防局指出不僅人員將增補，也能停放更多救災車輛，將肩負守護芎林新市鎮的任務。

消防局表示，原本芎林消防分隊與芎林鄉戶政事務所共用同一棟建築物，但不僅建築面積狹小、內部空間合併使用，且建物老舊，因此在在縣府及議會的支持下，耗資超過6千萬元，在芎林鄉的重劃區，即文山路與光明路交叉口新建芎林消防分隊新廳舍。

今天上午新廳舍正式落成啟用，縣長楊文科也親自到場剪綵，楊文科說「從109年動工至今，除了新的廳舍以外，還有文林閣、營道企業、聲威企業與圓湖建設等民間力量，捐贈包括救護車、消防後勤車及冷氣機、值班台等各種設備，縣議員鄭昱芸也補助分隊的冷氣機和消防衣烘乾設備等器材，希望能夠提供給打火弟兄更舒適的環境，實在非常感謝他們。」

芎林消防分隊新廳舍設計為地上4層樓RC建築物，總樓地板面積達583坪，比原本舊廳舍大6倍，分隊也指出，因為新廳舍的落成不僅可改善消防同仁的活動空間、辦公品質，未來還能規畫停放更多救災車輛，也能適時增補人力，對於守護芎林地區消防公共安全有極大助益。

縣府指出，芎林消防分隊新廳舍外觀有大型顯眼的「119」紅色字樣，讓民眾一眼就認得，新廳舍對於芎林全鄉的消防安全也具劃時代的意義，未來仍持續編列經費提供最好的消防裝備、車輛、完善的廳舍與健全的消防人力，讓消防量能能確保民眾安全。

縣長楊文科（中）上午親臨芎林消防分隊剪綵，期許分隊肩負芎林新市鎮消防安全任務。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科（中）上午親臨芎林消防分隊剪綵，期許分隊肩負芎林新市鎮消防安全任務。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣消防第三大隊芎林分隊新廳舍落成。圖／消防局提供
新竹縣消防第三大隊芎林分隊新廳舍落成。圖／消防局提供

楊文科

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