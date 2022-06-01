彰化王功海域尋獲一浮屍 是否為渡海赴澎女子仍待確認

台灣水上摩托車協會辦理水上摩托車訓練，共有24輛、38人組成的水上摩托車隊，5月28日上午9點自嘉義縣布袋第三漁港出發，跨海到澎湖東吉嶼，其中來自台北的41歲胡姓女子，搭男性友人水上摩托車在途中落海，下午海巡單位獲報彰化王功一帶海域尋獲有著救生衣的女子屍體，是否為胡女仍有待確認。

海巡說，38人組成的水上摩托車團，5月28日上午騎24輛水上摩托車在布袋港報關出發，準備跨海到澎湖東吉島，繞行一圈後進入馬公，未料上午9點左右，一群人行經外傘頂洲時，團內一名女子不慎落海失蹤，下午1點多，穿救生衣的女子屍體在彰化王功西方4.6海浬處，被風力發電工作船發現，台中海巡獲報趕往處理中。