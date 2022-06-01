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國3中和段6車追撞畫面曝 Skoda男發現要撞上已來不及

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷，包含2名7旬長者以及1名孕婦。稍早監視器畫面曝光，只見一輛白色Škoda轎車分心、未注意前方路況，直接撞上內側車道施工車，儘管駕駛最後一刻發現「要撞上了」試圖閃避，仍反應不及。

國道警方今天早上11點20分獲報，國道3號北向37.2公里處有車禍，派員處理，經查45歲黃姓男子因不明原因撞上內側施工緩撞車，車輛直接噴飛，橫跨3線車道後，波及一輛福特休旅車、一輛三菱小貨車、一輛賓士轎車、一輛福特轎車。

黃男駕駛的Škoda轎車車頭全毀，自己全身擦挫傷，更衝撞5輛車，有2名7旬夫妻胸口擦挫傷，還有1名孕婦雖沒有明顯外傷，但受到驚嚇送醫檢查觀察。

警方對黃男酒測，無酒駕，初步了解是因精神不濟打瞌睡，才沒有注意到前方路況肇事，詳細肇責待後續釐清。

國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝
國道3號新北市中和路段北上37.2K處，今天早上發生6車連環撞車禍事故，造成4人受傷。記者翁至成／翻攝

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