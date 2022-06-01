影／女網友叫「乾爸」報好康 阿公想砸25萬投資警急阻

台中市七旬潘姓老翁子女都在國外，潘翁近日被一名女網友加入通訊軟體好友，對方親暱叫他「乾爸」，佯稱有投資群組能獲利賺錢，潘翁欲投資25萬元試水溫，但匯款時被行員發現，報警阻詐，經警方苦口婆心，潘翁才打消匯款念頭。

第二警分局立人所巡佐童國棟、警員陳玫君在上月27日下午1時許，接獲轄內銀行羅姓副理通報，潘姓老翁（72歲）欲匯款25萬元到他人帳戶，但對於匯款款項交代不清，懷疑潘翁遭到詐騙，希望警方協助。

警方到場後，潘翁告知，子女已成年都在國外生活，自己獨居在台灣，近日接獲一名女網友「萱萱」，主動加入好友，除了很親暱叫他「乾爸」之外，還說有一個投資群組能獲利賺錢，「有教授、老師投資都獲利」，要他匯款25萬元到指定帳戶內。

警方告知這是典型的投資詐騙，但潘翁仍不相信，直到對方又來訊，要求他換一家銀行匯款時，才認為對方若是合法投資，在哪一家銀行匯款有何差異，才認為可能是詐騙集團，打消匯款念頭。