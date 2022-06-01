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影／回收嬤遭撞倒騎士關心後快閃 警追出身分肇逃送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬宋姓婦人撿拾回收物維生，4月底被一名機車騎士撞上，但騎士僅口頭關心，即騎車離開，獨留宋婦跌坐地面，因監視器過遠，無法看到肇事機車車號，警方研判騎士可能行駛的路線，查出涉案林姓男子，警詢後依肇事逃逸送辦。

台中市宋姓婦人遭林姓機車騎士撞上，林僅口頭關心後即離開，警方循線查出林身分送辦。圖／讀者提供
台中市宋姓婦人遭林姓機車騎士撞上，林僅口頭關心後即離開，警方循線查出林身分送辦。圖／讀者提供

第五警分局交通分隊警員顏世豪在4月28日獲報，騎單車撿拾回收物的宋姓婦人（76歲）與機車騎士碰撞受傷，宋婦頭部有受傷，還向肇事騎士稱「報警」，但騎士僅關心後，即騎車離開。

警員著手調閱附近民間監視影像，影像中發現肇事騎士，僅下車關心一下宋婦即騎車離開現場，獨留宋婦坐在地上無法起身，但因監視器鏡頭距離過遠，無法判讀肇事機車車號。

警員發揮過去刑事偵查經驗，研判該車駕駛可能行駛的路線反覆查證，終於找到與肇事者衣著及車身顏色相同的疑似肇事車輛，通知涉案的林姓男子（49歲）到案說明，全案近日依肇事逃逸罪函送法辦。

第五警分局表示，車禍案件的發生經常造成民眾生命、財產損失，請民眾務必遵守道路交通安全規則，確保行車安全；秉持同理心，如對方有受傷情形，應請求相關的醫療救護協助，無論肇責狀況如何，勿任意離去獨留傷者在場，不僅避免受傷擴大且觸法，也維護道路交通安全秩序與雙方權利。

台中市宋姓婦人遭林姓機車騎士撞上，林僅口頭關心後即離開，警方循線查出林身分送辦。圖／讀者提供
台中市宋姓婦人遭林姓機車騎士撞上，林僅口頭關心後即離開，警方循線查出林身分送辦。圖／讀者提供
台中市宋姓婦人遭林姓機車騎士撞上，林僅口頭關心後即離開，警方循線查出林身分送辦。圖／讀者提供
台中市宋姓婦人遭林姓機車騎士撞上，林僅口頭關心後即離開，警方循線查出林身分送辦。圖／讀者提供

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