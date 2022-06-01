北市貴族女中遭竊 上百名學生遭竊30多萬 犯嫌起訴

台北市一間貴族女中二次遭竊，共計188名學生遭竊，損失30多萬餘元，警方去年底依法逮捕39歲犯嫌金姓男子，金男坦承犯行，因找不到工作，才偷竊維生。士林地檢署日前偵結，依毀越門窗、牆垣或其他安全設備竊盜罪嫌起訴。

遭竊的女中是住宿的貴族私校，學生習慣把錢包放在教室，被害學生錢包內放置數百元、數千元，甚至上萬元的生活費，其中還有振興券、考試費、點心費、及社團費用，188名被害人共計損失30多萬餘元。

起訴指出，2020年9月16日凌晨0時許至17日深夜11時許，金男涉嫌多次攀爬越牆，侵入台北市一家女中校園，逐次找沒上鎖門窗的教室，再攀入氣窗，竊取教室內財物，共計102人受害。金男在2021年11月8日深夜11時許，至隔天凌晨3時許，涉嫌用相同手法再犯，偷走86人放在教室內財物。

警方調閱監視器發現，金男頭戴頭套、身背背包闖進校園作案，沒有攜帶犯罪工具，隨機進入未上鎖的教室行竊，犯案後步行搭捷運離去。2021年12月1日，警方循線在新北土城區查訪，經金男同意搜索，扣得面額200元振興券3張（已還給被害人）。