快訊

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

今增8.8萬例本土確診、122病歿 2嬰孩家中過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／退休教師捧290萬欲匯款買股票 又是投資型詐騙！

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙，何終於打消匯款念頭才保住退休本。

今年5月25日下午3時許，土城警分局金城所員警王博逸、劉東穎接獲花旗銀行通報有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助，到場了解時，何姓男子（66歲）僅表示是要匯款給朋友，警方進一步詢問，他才表示，前陣子透過對方投顧公司購買股票，投顧公司先替他支付款290萬，因此要補匯款給對方。

警方依據何男與投顧公司的的聊天紀錄並查詢對方提供匯款帳號，確認該帳號為警示帳戶，且聊天紀錄內容還提供教戰手冊，若遇到臨櫃行員詢問時，應如何回覆，很明顯正是投資型詐騙。

因何男從新北市三峽區特地跑到土城區的銀行來匯款，還強調自已是退休國中教師，絕對不會被騙，最後在警方與行員的勸說下，何男終於打消匯款念頭。

土城警分局呼籲現今網路時代發達，詐騙集團都會假冒銀行或投資機構，傳送釣魚簡訊到民眾手機，利用「高報酬」、「保證獲利」等字眼來吸引被害人上當，同時也提醒民眾如接獲不明簡訊、疑似不法或詐騙情況，應留意相關風險，建議投資應要找金管會核發執照的合法金融機構。

何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙才保住。記者王長鼎／翻攝
何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙才保住。記者王長鼎／翻攝
何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙才保住。記者王長鼎／翻攝
何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙才保住。記者王長鼎／翻攝
何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙才保住。記者王長鼎／翻攝
何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙才保住。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

影／三峽暗夜槍響嚇壞居民 感情糾紛飛車撞人

網友求幫買彩券衝業績？ 高雄警一查警示帳戶

單一金城廠原漿酒 金酒松鶴遐齡建廠70週年紀念酒預購

失業男帳戶143萬全領出？行員嗅出異狀「圈存」阻詐

相關新聞

影／女網友叫「乾爸」報好康 阿公想砸25萬投資警急阻

台中市七旬潘姓老翁子女都在國外，潘翁近日被一名女網友加入通訊軟體好友，對方親暱叫他「乾爸」，佯稱有投資群組能獲利賺錢，潘...

影／回收嬤遭撞倒騎士關心後快閃 警追出身分肇逃送辦

台中市七旬宋姓婦人撿拾回收物維生，4月底被一名機車騎士撞上，但騎士僅口頭關心，即騎車離開，獨留宋婦跌坐地面，因監視器過遠...

北市貴族女中遭竊 上百名學生遭竊30多萬 犯嫌起訴

台北市一間貴族女中二次遭竊，共計188名學生遭竊，損失30多萬餘元，警方去年底依法逮捕39歲犯嫌金姓男子，金男坦承犯行，...

影／退休教師捧290萬欲匯款買股票 又是投資型詐騙！

何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙，何...

輕熟女機車不見了？警揭開記憶之謎 都是大雨惹的禍

台中市房姓女子上月底向警方報案機車失竊，警方到場詢問，房女堅稱機車不在固定位置、鑰匙仍在手上，沒有印象有使用紀錄，一定是...

珍貴長鬃山羊標本遭竊 高雄警追查近3個月在台中尋回

高雄市桃源區位於海拔1650公尺的農委會特有生物研究保育中心，2樓珍藏的長鬃山羊的骨骸標本今年2月遭竊，由於該標本為保育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。