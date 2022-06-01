影／退休教師捧290萬欲匯款買股票 又是投資型詐騙！

何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙，何終於打消匯款念頭才保住退休本。

今年5月25日下午3時許，土城警分局金城所員警王博逸、劉東穎接獲花旗銀行通報有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助，到場了解時，何姓男子（66歲）僅表示是要匯款給朋友，警方進一步詢問，他才表示，前陣子透過對方投顧公司購買股票，投顧公司先替他支付款290萬，因此要補匯款給對方。

警方依據何男與投顧公司的的聊天紀錄並查詢對方提供匯款帳號，確認該帳號為警示帳戶，且聊天紀錄內容還提供教戰手冊，若遇到臨櫃行員詢問時，應如何回覆，很明顯正是投資型詐騙。

因何男從新北市三峽區特地跑到土城區的銀行來匯款，還強調自已是退休國中教師，絕對不會被騙，最後在警方與行員的勸說下，何男終於打消匯款念頭。