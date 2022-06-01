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影／退休教師捧290萬欲匯款買股票 又是投資型詐騙！
何姓退休教師日前捧290萬欲匯款買股票，因投顧公司給的帳戶為警示帳戶，引起行員注意報警處理，經員警解釋又是投資型詐騙，何終於打消匯款念頭才保住退休本。
今年5月25日下午3時許，土城警分局金城所員警王博逸、劉東穎接獲花旗銀行通報有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助，到場了解時，何姓男子（66歲）僅表示是要匯款給朋友，警方進一步詢問，他才表示，前陣子透過對方投顧公司購買股票，投顧公司先替他支付款290萬，因此要補匯款給對方。
警方依據何男與投顧公司的的聊天紀錄並查詢對方提供匯款帳號，確認該帳號為警示帳戶，且聊天紀錄內容還提供教戰手冊，若遇到臨櫃行員詢問時，應如何回覆，很明顯正是投資型詐騙。
因何男從新北市三峽區特地跑到土城區的銀行來匯款，還強調自已是退休國中教師，絕對不會被騙，最後在警方與行員的勸說下，何男終於打消匯款念頭。
土城警分局呼籲現今網路時代發達，詐騙集團都會假冒銀行或投資機構，傳送釣魚簡訊到民眾手機，利用「高報酬」、「保證獲利」等字眼來吸引被害人上當，同時也提醒民眾如接獲不明簡訊、疑似不法或詐騙情況，應留意相關風險，建議投資應要找金管會核發執照的合法金融機構。
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