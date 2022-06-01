深夜違規停車散K味 台南3男女遭裁罰

22歲歐姓男子今天清晨3點30分，駕車行經台南市民權路三段紅線違規停車，為巡邏員警上前取締，聞到車內散發出濃厚K味，盤檢後於駕駛座下發現K盤，藏裝有第三級毒品K他命0.4公克，全案將歐及車上1男1女共3人帶回法辦，警詢後依違反毒品危害防制條例函送市警察局裁罰。

據了解，歐姓駕駛與王姓男子（31歲）、劉姓女友人（23歲）等3人，今天清晨3點30分，在中西區民權路三段與康樂街口紅線違規停車，為巡邏經過的海安所所長何家慶聞到車內散發出濃厚K味，員警上前盤檢，當場於駕駛座下發現K盤，其內並藏裝有第三級毒品K他命0.4公克。

由於查扣K他命未超過20公克，尚未涉及刑責，但警方仍需依違反毒品危害防制條例函送市警察局裁罰。