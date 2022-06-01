深夜違規停車散K味 台南3男女遭裁罰
22歲歐姓男子今天清晨3點30分，駕車行經台南市民權路三段紅線違規停車，為巡邏員警上前取締，聞到車內散發出濃厚K味，盤檢後於駕駛座下發現K盤，藏裝有第三級毒品K他命0.4公克，全案將歐及車上1男1女共3人帶回法辦，警詢後依違反毒品危害防制條例函送市警察局裁罰。
據了解，歐姓駕駛與王姓男子（31歲）、劉姓女友人（23歲）等3人，今天清晨3點30分，在中西區民權路三段與康樂街口紅線違規停車，為巡邏經過的海安所所長何家慶聞到車內散發出濃厚K味，員警上前盤檢，當場於駕駛座下發現K盤，其內並藏裝有第三級毒品K他命0.4公克。
由於查扣K他命未超過20公克，尚未涉及刑責，但警方仍需依違反毒品危害防制條例函送市警察局裁罰。
台南市警二分局說，非法使用K他命將會造成專注力、學習及記憶力受損，並可產生幻覺及心理依賴性；嚴重者甚至會出現尿量減少、水腫等腎功能不全的症狀，嚴重戕害身體健康。警方也將秉持向下刨根、向上溯源，持續強化「安居緝毒」各項勤務作為。
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