輕熟女機車不見了？警揭開記憶之謎 都是大雨惹的禍

台中市房姓女子上月底向警方報案機車失竊，警方到場詢問，房女堅稱機車不在固定位置、鑰匙仍在手上，沒有印象有使用紀錄，一定是遭竊取，不過警方調閱行車軌跡，確認房女機車最後在西區附近，房女才猛然想起，下班時大雨搭乘計程車返家，把機車留在公司，解開機車消失之謎。

第三警分局勤工所警員林冠廷、黃琢亮在上月29日下午巡邏時，獲報接獲房姓女子（30歲）報案，稱她的機車疑似遭竊，兩警到場瞭解。

房姓女子表示，趁假日要騎機車出門購物，發現機車不在平常停放的位置，她在周邊找了又找，都沒有看到機車，而且平日都是開車上班，短程購物才會使用機車，直覺機車「一定是被偷走了」。

員警確認機車鑰匙仍在房女手中，也非其他家人借用，透過警用系統，發現房女最後騎車的身影現身在台中西區。

房女聽員警提到最後機車行向是台中西區，房女才猛然想起，上月27日（周五）確實是騎機車上班，下班時因突然下起傾盆大雨，所以就搭乘計程車返家，沒想到事後對此段過程，完全沒有印象，打電話向同事確認，機車停在公司門前，房女驚呼自己搞烏龍，連忙向警方致謝。