珍貴長鬃山羊標本遭竊 高雄警追查近3個月在台中尋回

高雄市桃源區位於海拔1650公尺的農委會特有生物研究保育中心，2樓珍藏的長鬃山羊的骨骸標本今年2月遭竊，由於該標本為保育類標本，極其珍貴，警方獲報展開調查，調閱大量監視畫面，篩檢可疑車輛，終於在近日，掌握竊嫌身份，並遠赴台中市尋回珍貴標本。

農委會特有生物研究保育中心，位於桃源區海拔1650公尺，距藤枝國家森林公園外8公里之遙，今年3月22日下午1時許，中心內的林姓技工發現1樓後窗玻璃遭破壞，珍藏在2樓的長鬃山羊骨骸標本遭竊，便向警方求助。

警方獲報展開調查，但案發地偏遠、未裝設監視器設備，又長期無員工出入，以致案發日期難以研判，案情一度陷入膠著，便擴大向外7公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查，逐一篩檢分析。

歷時近2個月追查，直至4月中旬刑事局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，研判40歲劉姓男子涉有重嫌，也曾到訪特有生物研究保育中心，待蒐證完畢，警方於5月29日遠赴台中市劉男住處搜索，並尋回標本。

據了解，劉男有竊盜前科，從事高海拔領隊，過去帶團時，到訪曾到訪特有生物研究保育中心，發現該標本後，今年2月獨自上山行竊，並把標本視為收藏，向其他山友炫耀。雖然該標本無法估算市值，但該標本為保育類物種遺骸製成，作為研究使用，極其珍貴。