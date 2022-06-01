失智翁雨中徘徊 龜山警請「走路的人體辨識」認出他

近期適逢梅雨季節，桃園市龜山區一名8旬失智老翁昨天冒雨在路上徘徊，巡邏員警發現他迷路，帶回派出所奉茶並查詢身分，但警方透過警政系統始終無法找出他是誰，直到請里長到場一眼認出，才將他平安送回家。

龜山警分局指出，83歲陳姓老翁昨天獨自在龜山區新興街徘徊，坪頂派出所員警邱聖瑋、黃暐峰見他沒帶傘又徒步，立即上前關心，但老翁卻對提問毫無反應；員警拿出紙筆書寫試探，這才得知原來他聽力已退化且疑患失智症，不僅聽不清楚人家在說什麼，也忘了今天為何要外出，甚至忘記回家路。

兩警見雨勢漸大，決定將老翁先帶回派出所，並遞上熱茶招待，期間員警利用警政系統試圖查出身分，但始終沒法成功。

員警隨即想到，附近大崗里里長陳清華一向熟悉里民事務，請他到所協助，陳果然一眼就認出這名老翁住在樹人路，員警直呼洞察力堪比「人臉辨識」，隨後在里長陪同下順利將老翁平安送回家。