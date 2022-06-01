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失智翁雨中徘徊 龜山警請「走路的人體辨識」認出他
近期適逢梅雨季節，桃園市龜山區一名8旬失智老翁昨天冒雨在路上徘徊，巡邏員警發現他迷路，帶回派出所奉茶並查詢身分，但警方透過警政系統始終無法找出他是誰，直到請里長到場一眼認出，才將他平安送回家。
龜山警分局指出，83歲陳姓老翁昨天獨自在龜山區新興街徘徊，坪頂派出所員警邱聖瑋、黃暐峰見他沒帶傘又徒步，立即上前關心，但老翁卻對提問毫無反應；員警拿出紙筆書寫試探，這才得知原來他聽力已退化且疑患失智症，不僅聽不清楚人家在說什麼，也忘了今天為何要外出，甚至忘記回家路。
兩警見雨勢漸大，決定將老翁先帶回派出所，並遞上熱茶招待，期間員警利用警政系統試圖查出身分，但始終沒法成功。
員警隨即想到，附近大崗里里長陳清華一向熟悉里民事務，請他到所協助，陳果然一眼就認出這名老翁住在樹人路，員警直呼洞察力堪比「人臉辨識」，隨後在里長陪同下順利將老翁平安送回家。
坪頂派出所所長孫維鴻表示，家中如有易走失人口，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向管轄警察局、分局申請自願捺印「指紋建檔」，利用指紋終身不變的特性，迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回，減少家屬不安，維護患者安危。
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