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影／避坑落井！樹林女剛解隔離 卻遭詐欺集團騙200萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區陳姓女子，這月中接獲詐騙集團來電，因門號欠費沒繳清疑涉洗錢，又以3次傳票未到案被通緝為謊，騙得陳女交付200萬「監管」。前晚陳女又接獲詐團來電要監管其另筆百萬現金，這次她假意配合報警，於昨天逮捕詐欺嫌犯帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，陳姓女子（50歲、從事電視相關），因確診在新北市樹林區家中隔離，這個月11日隔離期間，她突然接到自稱是某電信服務人員來電，對方表示她有支門號欠費沒有繳清，被警方懷疑涉及洗錢防制法，旋即轉接給一名自稱是165反詐騙專線的黃姓警官。

黃警官對她說，她門號沒繳清電信費用，被懷疑是提供給詐騙集團使用，涉及洗錢防制法相關規定，且警方連續3次寄發傳票，她都沒到案說明，遭發布通緝。陳女一聽狐疑緊張，此時該名黃警官又說「因承辦檢察官在家辦公，所以只能加『Line』進行線上偵訊筆錄….」

陳女半信半疑，但仍接受偵訊，過程中詐團要求陳女提供帳戶、證件等資訊，並告知調查過程得依循（偵查不公開、手機電話保持暢通、依照指示做事）等三項要件配合，還指示「這個月領出200萬後，再依指定交付監管」到時候會派出警察前往取款。

這個月30日陳女已解隔離多日，果然接到詐騙集團來電，對方自稱是王姓員警（25日）與陳女約定上午10時許，在新北市樹林區太平路某處，隨後將200萬現金交給王男「監管」。

當天陳女返家越想越是奇怪，自行上網搜尋，檢察官訊問筆錄絕對不會透過私line訊問，懷疑自己恐遭詐騙，當晚趕緊到樹林警分局彭厝派出所查證，這才確證自己被騙立馬報案。沒想到，詐騙集團覬覦陳女另筆187萬存款，當晚（30日）又接到詐團來電監管，這次她假意配合隨即報警。

昨天（31日）上午8時許，眾警埋伏在太平路某處交付地點，待詐騙車手王男現身與陳女接觸之際，眾警蜂擁而出當場壓制王男帶回偵辦，偵詢時王男坦承是車手取贓，但對於詐欺上游主嫌則推稱不知，警詢後依詐欺罪嫌送辦，並續追緝其他共犯到案。

警方於樹林區太平路交付現場逮捕詐欺車手。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區太平路交付現場逮捕詐欺車手。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區太平路交付現場逮捕詐欺車手。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區太平路交付現場逮捕詐欺車手。記者曾伯愷／翻攝
王姓詐欺車手騎車來到交付地點。記者曾伯愷／翻攝
王姓詐欺車手騎車來到交付地點。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺 隔離

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