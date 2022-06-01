竊賊騎贓車偷不鏽鋼車擋 口罩沒戴好被攔 警連破兩案

高雄林姓男子騎電動車未戴口罩，鹽埕分局員警將他攔下勸導，發現林男腳踏板載有兩架不鏽鋼車擋，林起初辯稱是從駁二搬來，但言語充滿破綻，眼見無法圓謊，只能乖乖承認車擋是行竊得來，且連腳下騎的電動車，也是偷竊而來，員警巡邏連破兩案，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

鹽埕分局七賢路派出所所長朱家宏、警員尤經智，日前巡邏經鹽埕區大勇路與富野路口時，發現林男（45歲）騎電動車未戴口罩，警方上前勸導，請林其配合防疫規定，見他載著兩架不鏽鋼車擋，兩名員警起疑後核對身分，發現林男是屏東縣警局列管的治安顧慮人口。

員警詢問兩個車擋來源，林男辯稱是從鄰近的駁二工地搬來，打算搬到高雄火車站附近工地存放，但員警發現林男稱的駁二地點，最近並未施工，且林又答不出工地名稱及負責人等相關資訊，言談充滿破綻。