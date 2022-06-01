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疫情下就怕派出所停擺 警局長：不會發生在台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市議員林志聰今天市議會定期會施政總質詢上，關心南投縣草屯警分局雙冬派出所因員警染疫僅剩1人而暫停運作，是否會發生在台南。市警局長方仰寧強調，做好各項準備，絕不會發生這種情形。

南市警察局表示，為避免同仁確診，全單位遭衛生機關匡列隔離對象，致機關勤、業務無法持續正常運作，已參酌去5月疫情升溫期間，人員分流分艙辦公模式，要求相關單位完成規畫。

外勤單位將視現有編制人員及地區治安狀況分組、分時段上班，避免有人確診全機關人員遭隔離狀況發生，必要時調派刑事、交通、保安警察大隊警力支援。

方仰寧以新化分局為例，為避免集體感染，新化、唪口、山上所採3班制一段式服勤，知義、那拔、左鎮所採輪班服勤方式，交通分隊2班制一段式服勤，偵查隊以小隊輪流上班不重疊方式運作。

而外勤單位如因疫情影響需警力支援，預擬責任分區支援，如那拔所支援新化所、唪口及知義所相互支援、山上及左鎮所相互支援。若相互支援警力皆受檢疫隔離，由分局視實際狀況調撥警力支援，必要時，由警察局調派刑事、交通、保安警察大隊警力支援，不會有轄區治安及交通停擺情形發生的情形。

台南市議員林志聰關心疫情，擔心警察染疫，發生派出所停擺。圖／擷取畫面
台南市議員林志聰關心疫情，擔心警察染疫，發生派出所停擺。圖／擷取畫面

警察 隔離 方仰寧

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