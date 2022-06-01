遭竊2個月 長鬃山羊骨骸標本回山上囉

位於高雄市桃源區的農委會特生中心中海拔試驗站，珍藏1座長鬃山羊骨骸標本3月間遭竊。國家級研究單位保育類標本遭竊，六龜警方循線破案，引領山羊標本跟靈魂一同回到山上。

當天報案的林姓技工肯定警方辦案。他表示，長鬃山羊標本在中心10幾年了，當時病倒在研究中心旁，主任請了一位祈姓知名標本師傅將牠永留在研究中心，「我以為小山羊都不回來了，警察真的很厲害！終於讓牠平安返回山上。」

位於藤枝國家森林公園外8公里之遙的特有生物研究保育中心中海拔試驗站，地處海拔1650公尺，珍藏在2樓的這座長鬃山羊骨骸標本，3月22日下午1時多被林姓技工發現中心1樓後窗玻璃遭破壞，標本失竊。

國家級研究單位保育類標本遭竊，六龜警分局長陳膺方極為重視，指示偵查隊及轄區森濤派出所成立專案小組。除依賴現場專業採證外，因案發地偏遠、未裝設監視器設備，又長期沒員工出入，以致案發日期難以研判，案情一度陷入膠著。

六龜警方轉而向外7公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查逐一篩檢分析。

透過現場玻璃櫃採集2枚指紋，在4月中旬刑事警察局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，鎖定40歲、有竊盜前科的劉姓男子曾到過現場；再經檢視列管80部車，發現劉嫌車輛2月6日下午現蹤，案情才露出曙光。

專案小組蒐證完備，5月29日前往台中市劉男住處搜索，當場在住處桌上發現完好無缺的山羊標本，終於順利將原屬高山的標本從市區引領回山上，偵查隊員警更當場默念，盼引領山羊靈魂回山上。

劉男警訊坦承犯案，但辯稱是路過中心看到標本，以為沒人要才帶回家收藏。警方對其說法持保留態度，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。