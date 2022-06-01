檢測加油站土壤鑽破油槽 1萬5千公升高級柴油變廢油

苗栗縣環保局上周四委外對通霄新埔一家加油站進行土壤及地下水檢測，現場鑽孔作業時卻將高級柴油油槽鑿破，造成15000公升油品遭受汙染，因後續賠償一直談不攏，昨天三方協調達初步共識後，業者才將這批臨時存放在站區空地的廢柴油載運走。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，因接獲環保署通報，該加油站自行檢測地下水及土壤的申報數據偏高，基於水質保護權責，才請委辦承包商前往進行檢測，但現場指界鑽孔位置有偏差，才會意外鑽破油槽。

這家加油站是中油公司加盟站，事故發生後，業者當天雖有通報中油協助善後，但因環保局委外承辦的施作廠商與業者難達成賠償和解，這批隔天就被抽出油槽的高級柴油，業者就以油桶、水塔等容器臨時存放，一直堆置在加油站內的車庫等空地上，相當危險。

加油站站長杜俊宏說，初估損失百萬元以上，還不含營業損失，事發後雖暫停柴油加油服務，但汽油部分仍繼續營業，打電話給這家環保科技公司，對方都置之不理，只能將這批廢油品暫時堆置在加油站旁，這幾天以來他很擔心安全問題，怕會發生更大的事故，根本都睡不好覺。

昨天上午10點左右，環保局出面邀集雙方協商，初步達成共識為優先針對抽除之廢油妥善處理，請承包商先行支付15000公升廢油回收總費用45.5萬予加油站業者，以免影響附近居民的安全，其餘責任比例持續釐清；昨晚間業者才通知中油公司派油罐車到場載運走。