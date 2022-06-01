台南廂型車遇機車擦撞後 竟失控掉落4公尺深工地

台南市安南區海佃路一段158巷和富東路口，今天上午9點36分發生廂型車與機車在路口發生車禍後，廂型車失控掉落路旁新建工地約深4公尺高地基，機車男騎士倒在路旁，廂型車上一對夫婦一度受困，經救護人員垂降後吊掛送醫，夫婦意識清楚，多處擦挫傷，男機車騎士右小腿骨折送醫救治。

台南市消防局救災救護中心，今天上午9點36分接獲民眾報案，位於安南區海佃路一段158巷和富東路口，有汽機車車禍，機車騎士倒在路面，另一輛廂型車車禍後失控掉入約4公尺深工地，70歲劉姓男駕駛一度受困駕駛座，他的妻子自行脫困。