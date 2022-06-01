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台鐵楊梅站驚傳憾事 自強號進站煞不住輾斃鐵軌上民眾

聯合報／ 記者翁唯真曾增勳／桃園即時報導

台鐵楊梅站今天上午驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡，桃園市消防局、台鐵警方表示，楊梅火車站鐵軌下方一民眾倒臥列車底下，消防員到達發現一民眾倒臥在車廂下方，該民眾肢體分離已明顯死亡，未送醫急救，正由警方調查處理。

民眾爆料，他搭乘台鐵1152次列車，經過楊梅站看到113次列車緊急煞車，從列車長無線電聽到有人旅臥軌。該爆料立即引起網友熱議。

台鐵警方、消防局表示，今天上午9時18分，楊梅火車站列車鐵軌下方，民眾肢體分離已明顯死亡，現場列車移動即可脫困，消防人員未使用相關器材協助脫困，該死者性別年齡身分及原因正由警方調查中。

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台鐵楊梅站驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡。記者曾增勳／翻攝
台鐵楊梅站驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡。記者曾增勳／翻攝
台鐵楊梅站驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡。記者曾增勳／翻攝
台鐵楊梅站驚傳民眾疑似臥軌遭列車輾過死亡。記者曾增勳／翻攝

台鐵 火車站

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