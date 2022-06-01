左營高鐵站旁轎車車毀人傷 肇事BMW逃逸無蹤

高雄市左營高鐵站附近今天上午發生車禍，簡姓男子駕駛轎車直行，遇對向1輛BMW轎車突然左轉，簡馬上急煞車，轎車失控，撞及道路分隔島護欄，輪飛車毀，他頭部也受創，BMW未停留立即離去。警方認為，BMW轎車在車禍中有因果關係，正追車查辦全案。

據了解，今天上午8點50分許，簡姓男子（52歲）駕駛轎車由高雄市左營區高鐵路，由南向北直行，經過高鐵路與重愛路口，突然對向有輛白色BMW轎車，由高鐵路左轉重愛路，簡姓男子發現對向車道有輛BMW轎車左轉，立即煞車，他的轎車才失控，但BMW轎車沒停車，立即離開車禍事故現場。

簡的轎車在急煞失控，撞及左側分隔島，由於撞及力道猛烈，車輛迴旋，左前車輪爆胎、左後車身全毀，右車輪也折損飛出，零件散落，車禍現場一片狼藉。簡在車上頭部受創，路人報案，救護車到場對他初步包紮後，送高雄榮總醫院治療，他意識清楚，無生命危險。