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獨居老翁突失聯 大園警消破門救人
桃園市大園區一名獨居老翁昨上午突失聯，友人遲遲聯繫不上便報警求助，獲報警消去前往老翁住處並破門，發現他呆坐床上失神，隨即通知謝家屬陪同就醫，所幸經送醫後無生命危險。
大園分局指出，陳姓男子於昨天上午7時許向三菓派出所報案表示，朋友謝姓老翁（65歲）平日清晨都會到他家幫忙送菜到市場，當天卻一直沒有出現，也聯絡不到人，讓他非常擔心獨居謝翁在家發生意外，請警方協助。
員警獲報後前往謝翁住處查看，但住處大門深鎖，敲門也無人回應，員警隨即通知消防人員到場協助破門，一進門只見謝翁神情恍惚、呆坐床上，起身時手腳還不停顫抖，提問均無法回答，呈失神狀態，員警見狀趕緊通知謝翁的弟弟前來陪同就醫。
謝翁的弟弟說，謝雖患有糖尿病及高血壓，但都有在吃藥控制，身體還算健康，之前從未發生類似情形，他得知消息後也感到非常意外，幸好警、消人員及時到場處置，才沒發生其他意外。
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