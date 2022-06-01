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台南公園遊具樓梯扶手上綁西瓜刀 警加強巡邏

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區頂美公園，昨天傍晚驚傳有民眾發現兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，轄區台南市警三分局接獲報案後，漏夜調閱四周道路監視器畫面展開追查，當地派出所加強巡邏，員警每2小時巡簽一次。

今天一早到公園運動蔡姓民眾說，昨天有聽說此事，不知道是那個變態，將西瓜刀綁在遊具樓梯上，希望警方早一點將人找出來。

據了解，李姓市民昨天下午5點26分打110電話報案，表示位於台南市安南區慈安路與安通二街口旁公園兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，請警方到場處理。

安順派出所員警到場拍照後，為避免有人遭割傷，先行將該把西瓜刀取下，現場扶手及地上緩衝墊留有血跡，隨即通報鑑識人員到場採證。該處血跡滴落位置固定，西瓜刀固定在扶手上，血跡無噴濺及四散情形，且周邊遊具及設施都未遭破壞。

警方說，安順所最近2天都未接獲打架鬥毆或119轉報送醫案件，為釐清相關案情，已調閱周邊民間監視器進行過濾中。同時加強該公園周邊夜間巡邏密度防範。

台南市安南區頂美公園兒童遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，警方今天上午8點多到場巡簽，加強巡邏。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區頂美公園兒童遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，警方今天上午8點多到場巡簽，加強巡邏。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區頂美公園兒童遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，警方已拆下刀了追查。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區頂美公園兒童遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀，警方已拆下刀了追查。記者黃宣翰／翻攝

台南 監視器

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