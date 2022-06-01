快訊

台中單日確診破萬 盧秀燕：高中以下實體課延長至10日

美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移居加國高富帥擇偶條件「賢妻良母型」 網讚：好找多了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，上月接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8千萬元以上」。黃淑晴將條件貼臉書徵求配對，獲熱烈迴響，有名美國返台喪偶退休醫師，符合條件交往中。

擇偶訊息經媒體宣傳，黃淑晴知名度傳開，黃今天在臉書公布1名移居加拿大高富帥男子父母，透過她為兒子擇偶條件：77年次以後女生，身體健康、脾氣好，喜歡爬山運動，身高158公分以上，身材勻稱，有廚房烹調經驗尤佳！

不需高學歷，不需高顏值，不需富有家庭，不需顯赫家世，心地善良，願傳宗接代，以結婚為前提的女孩，家庭仍需保持過去傳統保守觀念，賢妻良母型，婚後要遠嫁加拿大。

黃淑晴說，因為最近電視媒體的報導，繼找8千萬對象後，再度接到一個挑戰，父母親遠從加拿大回台為愛兒找尋愛情，（男主角67年次，身高180幾公分，帥氣又英挺，在台灣念省立高中。高二升高三，隨父母移居加拿大加拿大國立大學畢業，目前從事地產買賣，人品好，無不良嗜好，經濟狀況良好。

網友紛紛留言說「建議他父母在加拿大當地找就好，比較近」；「他們兒子怎不回台灣」；「世紀大挑戰，報名人數肯定爆滿」；「這簡單多了，別擔心、電話會被打爆～晴姊缺助理嗎？」「這個應該好找多了」。

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴。圖／取自黃淑晴臉書
嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴。圖／取自黃淑晴臉書

加拿大 父母 女生

延伸閱讀

30歲年薪百萬上班族 每月拿父母2萬零用錢網喊：想當乾兒子

小孩衝路人面前喊「大胖子」 母親反應讓網友氣炸：教育低下

美國槍擊案殷鑒不遠 加拿大總理杜魯道提案凍結手槍持有權

誰說餐旅系畢業只能端盤子？華大學生加拿大創業當顧問

相關新聞

台北凌晨死亡車禍 19歲男騎機車自撞倒地

台北市萬華區今凌晨發生一起死亡車禍。一名19歲的彭姓男子今天1點多騎機車，行經萬華區萬大路時，因不明原因撞向路旁房屋的樑...

台南頂美公園溜滑梯被綁西瓜刀 工務局：首次發生全力追查

台南市安南區頂美公園昨天驚傳兒童遊具手扶梯竟遭不明人士刻意綁上西瓜刀，造成5歲幼童手部被劃傷，台南市工務局晚間證實，家長...

移居加國高富帥擇偶條件「賢妻良母型」 網讚:好找多了

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，上月接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價...

汐止路口大貨車與機車車禍 2傷者其中一人疑受困車底

新北市汐止大同路三段與大安街交叉口，今早8時許發生大貨車與機車追撞車禍，現場兩名傷者其中一人疑有受困車體情況，警消仍在處...

廣角鏡／一路闖紅燈 警破窗逮人

五十九歲吳姓男子昨天傍晚駕賓士車在高雄市一路闖紅燈，民眾報警，警方獲報當街攔截，吳不理繼續闖紅燈，被優勢警力圍堵破窗後拉...

託人關心肇事者 刑局副局長記過

竹北天虹科技副總經理羅偉瑞日前開車撞死戴姓男子，衍生新埔分局長林英煌陪同羅製作筆錄，新竹縣警局幫轉發聲明稿爭議；警政署調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。