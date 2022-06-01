移居加國高富帥擇偶條件「賢妻良母型」 網讚：好找多了

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，上月接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8千萬元以上」。黃淑晴將條件貼臉書徵求配對，獲熱烈迴響，有名美國返台喪偶退休醫師，符合條件交往中。

擇偶訊息經媒體宣傳，黃淑晴知名度傳開，黃今天在臉書公布1名移居加拿大高富帥男子父母，透過她為兒子擇偶條件：77年次以後女生，身體健康、脾氣好，喜歡爬山運動，身高158公分以上，身材勻稱，有廚房烹調經驗尤佳！

不需高學歷，不需高顏值，不需富有家庭，不需顯赫家世，心地善良，願傳宗接代，以結婚為前提的女孩，家庭仍需保持過去傳統保守觀念，賢妻良母型，婚後要遠嫁加拿大。

黃淑晴說，因為最近電視媒體的報導，繼找8千萬對象後，再度接到一個挑戰，父母親遠從加拿大回台為愛兒找尋愛情，（男主角67年次，身高180幾公分，帥氣又英挺，在台灣念省立高中。高二升高三，隨父母移居加拿大加拿大國立大學畢業，目前從事地產買賣，人品好，無不良嗜好，經濟狀況良好。