女子跌落涵洞 黑鷹直升機清晨奔蘭嶼搶救
台東縣蘭嶼鄉47歲張姓女子從高處跌落涵洞，多處創傷且出現氣胸，空勤總隊黑鷹直升機今天清晨前往蘭嶼將女子後送到台東醫院急救，目前暫無生命危險。
張女今天凌晨從高處摔落1處涵洞，親友發現後趕緊向蘭嶼消防隊人員求救，消防和員警趕到現場將張女救出送往蘭嶼衛生所搶救。
駐守在台東豐年機場的空勤總隊第三大隊第三隊上午告訴媒體，清晨3時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，張女因高處跌落涵洞致創傷性氣胸、左側肋骨、右側鎖骨骨折，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。
空勤黑鷹直升機清晨4時起飛，5時21分將傷患送到台東豐年機場由救護車轉送台東馬偕醫院。醫院表示，傷患目前生命狀況穩定。
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