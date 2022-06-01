台南傳出遊具樓梯扶手上綁西瓜刀 南警：已展開追查

台南市安南區頂美公園，昨天傍晚傳出有民眾發現，兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，報請警方處理，警方拍照後拆下採證，並調閱監視錄影畫面追查，同時加強巡邏。

據了解，李姓市民今天下午5點26分打110電話報案，表示位於安南區慈安路與安通二街口旁公園兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，請警方到場處理。

安順派出所員警到場拍照後，為避免有人遭割傷，先行將該把西瓜刀取下，現場扶手及地上緩衝墊留有血跡，隨即通報鑑識人員到場採證。

該處血跡滴落位置固定，西瓜刀固定在扶手上，血跡無噴濺及四散情形，且周邊遊具及設施均未遭破壞，員警不排除有人以此方式自殘。