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台南傳出遊具樓梯扶手上綁西瓜刀 南警：已展開追查
台南市安南區頂美公園，昨天傍晚傳出有民眾發現，兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，報請警方處理，警方拍照後拆下採證，並調閱監視錄影畫面追查，同時加強巡邏。
據了解，李姓市民今天下午5點26分打110電話報案，表示位於安南區慈安路與安通二街口旁公園兒童遊戲區內，遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，請警方到場處理。
安順派出所員警到場拍照後，為避免有人遭割傷，先行將該把西瓜刀取下，現場扶手及地上緩衝墊留有血跡，隨即通報鑑識人員到場採證。
該處血跡滴落位置固定，西瓜刀固定在扶手上，血跡無噴濺及四散情形，且周邊遊具及設施均未遭破壞，員警不排除有人以此方式自殘。
警方說，安順所自前天至今天，都未接獲打架鬥毆或119轉報送醫案件，為釐清相關案情，已調閱周邊民間監視器進行過濾中。同時會先加強該公園周邊夜間巡邏密度，昨天並未接獲有孩童因此受傷。
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