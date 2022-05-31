男遭拘提未到案還闖紅燈 警破窗強制執法

高雄市楠梓區一名吳姓男子今天晚間6時許行徑軍校路往梓官方向，一路闖紅燈，路過民眾報警，警方於右昌街與盛昌路口攔下吳男車輛，發現吳男因案遭拘提還未到案，警方破窗將吳男壓制帶回派出所，將依闖紅燈、未配合攔查開單，另拘提吳男到案。

據了解，吳男（59歲）為梓官人，今年2月因涉恐嚇罪嫌遭橋頭地檢署開拘票在案，吳男今天下午駕駛一輛白色BMW行經軍校路往北方向，疑似一路闖紅燈，路過民眾報警請員警6時許到場了解，警方於軍校路與右昌街口發現吳男，示意吳男靠邊停車，但吳男不僅不停，還往前闖一個紅燈。