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男遭拘提未到案還闖紅燈 警破窗強制執法
高雄市楠梓區一名吳姓男子今天晚間6時許行徑軍校路往梓官方向，一路闖紅燈，路過民眾報警，警方於右昌街與盛昌路口攔下吳男車輛，發現吳男因案遭拘提還未到案，警方破窗將吳男壓制帶回派出所，將依闖紅燈、未配合攔查開單，另拘提吳男到案。
據了解，吳男（59歲）為梓官人，今年2月因涉恐嚇罪嫌遭橋頭地檢署開拘票在案，吳男今天下午駕駛一輛白色BMW行經軍校路往北方向，疑似一路闖紅燈，路過民眾報警請員警6時許到場了解，警方於軍校路與右昌街口發現吳男，示意吳男靠邊停車，但吳男不僅不停，還往前闖一個紅燈。
警方於右昌街、盛昌路口攔住吳男，他還不配合搖下車窗，一下將車窗搖下一下又往上，員警眼尖發現吳男有拘票在案，直接以警棍敲破車窗，將吳男拉下車壓制，員警及吳男都在過程中被玻璃割傷，警詢後將依闖紅燈、未配合警方攔查開單罰鍰，另依恐嚇將吳男拘提到案。
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