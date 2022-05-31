快訊

狗仔爆料汪小菲曾對大小S動粗 3張「關鍵親密照」曝光

AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因待鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男遭拘提未到案還闖紅燈 警破窗強制執法

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區一名吳姓男子今天晚間6時許行徑軍校路往梓官方向，一路闖紅燈，路過民眾報警，警方於右昌街與盛昌路口攔下吳男車輛，發現吳男因案遭拘提還未到案，警方破窗將吳男壓制帶回派出所，將依闖紅燈、未配合攔查開單，另拘提吳男到案。

據了解，吳男（59歲）為梓官人，今年2月因涉恐嚇罪嫌遭橋頭地檢署開拘票在案，吳男今天下午駕駛一輛白色BMW行經軍校路往北方向，疑似一路闖紅燈，路過民眾報警請員警6時許到場了解，警方於軍校路與右昌街口發現吳男，示意吳男靠邊停車，但吳男不僅不停，還往前闖一個紅燈。

警方於右昌街、盛昌路口攔住吳男，他還不配合搖下車窗，一下將車窗搖下一下又往上，員警眼尖發現吳男有拘票在案，直接以警棍敲破車窗，將吳男拉下車壓制，員警及吳男都在過程中被玻璃割傷，警詢後將依闖紅燈、未配合警方攔查開單罰鍰，另依恐嚇將吳男拘提到案。

高雄市一名吳姓男子今天下午行徑楠梓區軍校路往梓官區方向，疑似一路闖紅燈又不配合警方攔查，員警持警棍破窗，並將吳男壓制在地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名吳姓男子今天下午行徑楠梓區軍校路往梓官區方向，疑似一路闖紅燈又不配合警方攔查，員警持警棍破窗，並將吳男壓制在地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名吳姓男子今天下午行徑楠梓區軍校路往梓官區方向，疑似一路闖紅燈又不配合警方攔查，員警持警棍破窗，並將吳男壓制在地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名吳姓男子今天下午行徑楠梓區軍校路往梓官區方向，疑似一路闖紅燈又不配合警方攔查，員警持警棍破窗，並將吳男壓制在地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名吳姓男子今天下午行徑楠梓區軍校路往梓官區方向，疑似一路闖紅燈又不配合警方攔查，員警持警棍破窗，並將吳男壓制在地。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名吳姓男子今天下午行徑楠梓區軍校路往梓官區方向，疑似一路闖紅燈又不配合警方攔查，員警持警棍破窗，並將吳男壓制在地。記者陳玫伶／翻攝

恐嚇 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄上演警匪追逐！警破窗逮通緝犯一度緊張 民眾停車圍觀

影／「阿娘喂」！屏東機車闖紅燈 狠撞左轉車

科技執法 竹北光明縣政路口事故減44％

闖紅燈謊報身分、裝尿急掉出毒品 豬隊友咬出是她的

相關新聞

連千毅提告恐嚇 鳳梨叔鼠酸：第一次遇到黑社會告人

網紅鳳梨吳泓逸下午在臉書貼文，透露今天接到新北偵查隊電話告知被直播主連千毅控告恐嚇，猛酸對方「整天在網路上吃嘴嗆人，還跑...

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

聯電南科新建廠區28歲黃姓工人下午5點多疑因未佩掛護具踩空，從1樓工地摔落4米深地下室，頭部著地當場無呼吸心跳，送醫急救...

嘉義肝癌婦人跌倒住院20多天確診後過世 死因曝光

嘉義縣56歲周姓婦人患有肝癌，本月初跌倒，於嘉縣的大醫院就醫並住院，期間也就診肝膽腸胃科，不料卻出現症狀，28日確診新冠...

選明天媽媽生日完成終身大事 宜蘭男昨騎車遭撞不治

宜蘭縣三星鄉昨天下午發生2輛機車擦撞事故，其中22歲潘姓騎士滾落到對向遭車撞上，送醫傷重不治，而肇事駕駛還離開現場。潘媽...

5天前才開心發文 夫妻高雄紅塵峽谷溯溪卻天人永隔

台中市趙姓男子昨天與張姓女子夫妻昨天到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，午後溪水突然暴漲，趙、張兩人被沖下溪流，1獲救1死亡，據...

男遭拘提未到案還闖紅燈 警破窗強制執法

高雄市楠梓區一名吳姓男子今天晚間6時許行徑軍校路往梓官方向，一路闖紅燈，路過民眾報警，警方於右昌街與盛昌路口攔下吳男車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。