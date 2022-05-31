連千毅提告恐嚇 鳳梨叔鼠酸：第一次遇到黑社會告人
網紅鳳梨吳泓逸下午在臉書貼文，透露今天接到新北偵查隊電話告知被直播主連千毅控告恐嚇，猛酸對方「整天在網路上吃嘴嗆人，還跑去告我恐嚇…？」、「我出社會到現在還真的第一次遇到黑社會告人…真的長知識了」。
稍後連千毅也在臉書貼文回應：「鳳梨 ，吳泓逸，好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」
連千毅戶籍地在新北市蘆洲區，警方證實他本人於21日晚間，前往蘆洲警分局延平派出所，備妥許多從網路擷取的圖像佐證，對吳泓逸提告公然侮辱、恐嚇。警方依法受理，並已先用電話通知吳泓逸找時間到派出所配合調查，書面通知書另行寄送。
據了解，連千毅控告吳泓逸，主要是因為日前被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑NFT詐騙，雙方引發論戰之後，網紅鳳梨吳泓逸4月27日深夜開直播指責連千毅破壞社會安定，並警告要他適可而止。
此事鬧得沸沸揚揚，後來連千毅曾於4月30日表明不再回應所有關於勾惡的問題，各界原本以為網紅之戰已落幕，不料鳳梨今日下午突然在臉書貼文：「剛剛接到新北偵查隊的電話…跟我說吳先生有個連某對你提告…告你恐嚇…我真的笑死…我到底怎樣恐嚇連欸…？我真的殺無餒…整天在網路上吃嘴嗆人的人…跑去告我恐嚇…？」
吳泓逸並在留言區猛酸連千毅：「自己在網路嗆人嗆一堆…也沒看到誰告你…你跑去告我恐嚇…？」、「我出社會到現在還真的第一次遇到黑社會告人…真的長知識了…」。
大約1個小時之後，連千毅也在臉書貼文：「鳳梨 ，吳泓逸，好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」
最後還說：「我不會跟你唇槍舌戰，我會拿這些時間，來做公益，幫忙清寒家庭，來的有意義！多為善，才是你身為公眾人物該有的態度！共勉....連千毅」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言