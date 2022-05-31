連千毅提告恐嚇 鳳梨叔鼠酸：第一次遇到黑社會告人

網紅鳳梨吳泓逸下午在臉書貼文，透露今天接到新北偵查隊電話告知被直播主連千毅控告恐嚇，猛酸對方「整天在網路上吃嘴嗆人，還跑去告我恐嚇…？」、「我出社會到現在還真的第一次遇到黑社會告人…真的長知識了」。

稍後連千毅也在臉書貼文回應：「鳳梨 ，吳泓逸，好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」

連千毅戶籍地在新北市蘆洲區，警方證實他本人於21日晚間，前往蘆洲警分局延平派出所，備妥許多從網路擷取的圖像佐證，對吳泓逸提告公然侮辱、恐嚇。警方依法受理，並已先用電話通知吳泓逸找時間到派出所配合調查，書面通知書另行寄送。

據了解，連千毅控告吳泓逸，主要是因為日前被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑NFT詐騙，雙方引發論戰之後，網紅鳳梨吳泓逸4月27日深夜開直播指責連千毅破壞社會安定，並警告要他適可而止。

此事鬧得沸沸揚揚，後來連千毅曾於4月30日表明不再回應所有關於勾惡的問題，各界原本以為網紅之戰已落幕，不料鳳梨今日下午突然在臉書貼文：「剛剛接到新北偵查隊的電話…跟我說吳先生有個連某對你提告…告你恐嚇…我真的笑死…我到底怎樣恐嚇連欸…？我真的殺無餒…整天在網路上吃嘴嗆人的人…跑去告我恐嚇…？」

吳泓逸並在留言區猛酸連千毅：「自己在網路嗆人嗆一堆…也沒看到誰告你…你跑去告我恐嚇…？」、「我出社會到現在還真的第一次遇到黑社會告人…真的長知識了…」。

大約1個小時之後，連千毅也在臉書貼文：「鳳梨 ，吳泓逸，好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」