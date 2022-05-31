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花蓮市資源回收車行駛街道 不慎輾斃倒垃圾老婦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市公所清潔隊一輛資源回收車，今天傍晚開到榮正街時，一名要倒垃圾的老婦人不明原因捲入左前車輪下，下半身被輾過，已明顯死亡。清潔隊長吳慶展表示，還不清楚事故發生原因，須待警方製作車禍筆錄、調閱路口監視器及詢問附近居民，調查車禍經過。

今天傍晚一名老婦人欲倒垃圾，不慎被行駛中的資源回收車捲入左前輪，下半身被車輪輾壓，當場臟器外露，明顯沒有生命跡象。因事發突然，賴姓駕駛驚嚇「怎麼撞到人」。警方獲報到場處理，緊急拉起封鎖線，並先用雨傘遮住遺體，市長魏嘉賢得知也到場了解情形，對於發生意外深表遺憾。

吳慶展說，過去曾發生民眾為了趕上垃圾車丟垃圾，造成撞擊垃圾車意外，也曾有回收車在壓縮垃圾時，民眾趕時間未注意而被捲入車內。

吳慶展指出，資源回收車屬大貨車易有死角，駕駛座位高，須全神貫注留意周邊狀況；榮正街路幅不大，資源回收車車速也不快，不知為何老婦被捲入輪底，將交由警方釐清究竟是什麼原因導致老婦命喪輪下。

花蓮市公所清潔隊一輛資源回收車，今天開到榮正街時，一名老婦不知何故捲入車輪下喪命。記者王思慧／攝影
花蓮市公所清潔隊一輛資源回收車，今天開到榮正街時，一名老婦不知何故捲入車輪下喪命。記者王思慧／攝影
花蓮市公所一輛資源回收車今天正常執行公務，不知為何有一名老婦被捲入左前車輪底。圖／民眾提供
花蓮市公所一輛資源回收車今天正常執行公務，不知為何有一名老婦被捲入左前車輪底。圖／民眾提供

資源回收 垃圾車 車禍 魏嘉賢 花蓮

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