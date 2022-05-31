聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工
聯電南科新建廠區28歲黃姓工人下午5點多疑因未佩掛護具踩空，從1樓工地摔落4米深地下室，頭部著地當場無呼吸心跳，送醫急救晚間7點前宣告不治。南科管理局得知勒令停工，派員調查相關業者有無工安責任。
聯電南科P6廠區1樓無塵室今天下午迴風道風管施工，黃姓工人疑因未佩掛高空防護具、未注意施工區開口及施作動線，踩空墜落高度約4米地下1層地面，手部流血意識不清楚；台南市消防局獲報指揮中心線上指導CPR及使用AED急救，派遣救護車送安南醫院急救。
南科管理局表示，受傷的是新建廠區承包商下包業者工人，將針對墜落原因及有無依照相關規定穿著護具、工地施工是否依安全規定裝置防護網等一一查核，有違反法令將懲處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言