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聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

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聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

聯電南科新建廠區28歲黃姓工人下午5點多疑因未佩掛護具踩空，從1樓工地摔落4米深地下室，頭部著地當場無呼吸心跳，送醫急救晚間7點前宣告不治。南科管理局得知勒令停工，派員調查相關業者有無工安責任。

聯電南科P6廠區1樓無塵室今天下午迴風道風管施工，黃姓工人疑因未佩掛高空防護具、未注意施工區開口及施作動線，踩空墜落高度約4米地下1層地面，手部流血意識不清楚；台南市消防局獲報指揮中心線上指導CPR及使用AED急救，派遣救護車送安南醫院急救。

南科管理局表示，受傷的是新建廠區承包商下包業者工人，將針對墜落原因及有無依照相關規定穿著護具、工地施工是否依安全規定裝置防護網等一一查核，有違反法令將懲處。

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地送醫不治，遭勒令停工。記者周宗禎／翻攝
聯電南科新建廠區工人墜落頭著地送醫不治，遭勒令停工。記者周宗禎／翻攝
聯電南科新建廠區工人墜落頭著地送醫不治，遭勒令停工。記者周宗禎／翻攝
聯電南科新建廠區工人墜落頭著地送醫不治，遭勒令停工。記者周宗禎／翻攝

南科 工安 救護車

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