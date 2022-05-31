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跟騷法上路！雲林啟動聯防機制 狀況危急可預防性羈押

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

跟騷法今年6月1日施行，為強化保護被害人人身安全，雲林縣警察局與地檢署以及縣政府衛生局、社會處、教育處、勞青處等相關單位組成緊急應變小組，針對有疑義或緊急跟蹤騷擾個案，啟動聯防機制。警察獲報後將立即展開案件調查，核發書面告誡，如評估行為人有緊急危害被害人情形，將向法院聲請預防性羈押，維護報案人安全。

雲林縣警局婦幼隊長吳憲政說，受理跟騷法報案後警方會立即進行調查，即時啓動保護措施，包含對行為人核發書面告誡，禁止再有跟蹤騷擾行為，若行為人持續有跟蹤騷擾行為，在書面告誡核發2年之內，警方會協助被害人向法院聲請保護令，加強被害人保護措施。

吳憲政也說，若評估行為人有緊急危害行為，警方將依職權向法院聲請保護令，如有違反保護令或加重跟騷犯罪行為，將建議檢察官向法院聲請預防性羈押，避免讓行為人與被害人接觸，保障被害人安全。

雲林縣警局說明，依據跟騷法規定，跟騷行為需具反覆或持續性，且與性或性別有關，違反意願之過度追求或不受歡迎的追求，包含8種跟蹤騷擾態樣行為：跟蹤、盯哨、嘲弄辱罵、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等，最重可處5年有期徒刑及50萬元罰金，提醒行為人要注意，避免觸法。

縣長張麗善說，跟蹤騷擾行為具有高發生率、高恐懼性、高危險性及高傷害性等特徵，聯合國將其與性侵害及家庭暴力同列為全球婦女人身安全三大威脅，雲林縣政府已組織衛生局、社會處、教育處、勞青處等單位，強化被害人的保護措施。

雲林縣啟動跟騷聯防機制，由縣警局、地檢署以及縣府各局處共同分工，打造被害人安全報案環境。記者黃于凡／攝影
雲林縣啟動跟騷聯防機制，由縣警局、地檢署以及縣府各局處共同分工，打造被害人安全報案環境。記者黃于凡／攝影

跟蹤騷擾 雲林 衛生局

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