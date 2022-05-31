聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟騷法上路！雲林啟動聯防機制 狀況危急可預防性羈押
跟騷法今年6月1日施行，為強化保護被害人人身安全，雲林縣警察局與地檢署以及縣政府衛生局、社會處、教育處、勞青處等相關單位組成緊急應變小組，針對有疑義或緊急跟蹤騷擾個案，啟動聯防機制。警察獲報後將立即展開案件調查，核發書面告誡，如評估行為人有緊急危害被害人情形，將向法院聲請預防性羈押，維護報案人安全。
雲林縣警局婦幼隊長吳憲政說，受理跟騷法報案後警方會立即進行調查，即時啓動保護措施，包含對行為人核發書面告誡，禁止再有跟蹤騷擾行為，若行為人持續有跟蹤騷擾行為，在書面告誡核發2年之內，警方會協助被害人向法院聲請保護令，加強被害人保護措施。
吳憲政也說，若評估行為人有緊急危害行為，警方將依職權向法院聲請保護令，如有違反保護令或加重跟騷犯罪行為，將建議檢察官向法院聲請預防性羈押，避免讓行為人與被害人接觸，保障被害人安全。
雲林縣警局說明，依據跟騷法規定，跟騷行為需具反覆或持續性，且與性或性別有關，違反意願之過度追求或不受歡迎的追求，包含8種跟蹤騷擾態樣行為：跟蹤、盯哨、嘲弄辱罵、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等，最重可處5年有期徒刑及50萬元罰金，提醒行為人要注意，避免觸法。
縣長張麗善說，跟蹤騷擾行為具有高發生率、高恐懼性、高危險性及高傷害性等特徵，聯合國將其與性侵害及家庭暴力同列為全球婦女人身安全三大威脅，雲林縣政府已組織衛生局、社會處、教育處、勞青處等單位，強化被害人的保護措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言