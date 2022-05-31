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影／男跪擋繞境隊伍險釀衝突 只因手機掉地要賠償
新北市新莊區徐姓男子，昨天下午到新莊路觀看廟會遶境活動，卻疑因擋到繞境隊伍動線，被廟會人員曾男推避，導致徐男手機掉落在地螢幕碎裂，徐男求償曾男允諾，但徐卻盛氣難消跪地擋路，雙方爆發激烈爭吵，最後警方動用優勢警力帶離徐男，化解一場火爆衝突。
據悉，徐姓男子（59歲）昨天下午5時許，獨自來到新北市新莊區新莊路340號前觀看繞境活動，過程中徐男滑著手機，未注意自己已擋在繞境隊伍動線上。在旁的廟方人員曾男（27歲）為避免徐男影響繞境隊伍行進動線，以手推徐男往後閃避，導致徐男手機不慎掉落在地，造成手機螢幕破裂。
徐男不甘手機受損，當場向曾男索賠8000元，曾男為免影響繞境活動答應賠償。不料，徐男卻怒氣難消，不斷碎唸飆罵曾男，雙方爆發口角，過程中徐男一度跪地欲阻擋遶境隊伍行進，這讓在場宮廟人員大為光火，異口同聲高喊要徐男出去。
為避免雙方恐發生衝突，在場警力迅速以雙方阻隔兩方，隨即將徐男帶離紅壇現場。事後警方告知徐男可依毀損向曾男提告，但徐男考慮後向警表示不願提出求償，遂自行離開現場，及時化解一場火爆衝突。
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