嘉檢連2天相驗5起死亡案件 均為確診者

嘉義地檢署今天又有2起死亡相驗案件是確診COVID-19，加上昨天3名長者死亡案件都是確診者，一連2天有5起，且均由同一名檢察官進行，檢警著防護衣相驗，避免感染。

檢警表示，59歲范姓男子昨天下午在民雄鄉住家感覺呼吸很喘，打電話告知兒子並通報119，救護車趕抵，范男躺在床上，出現呼吸急促，立即送醫，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急救後仍宣告不治，經醫院PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

檢警指出，56歲周姓男子5月初跌倒送醫，因罹患肝癌，5月中旬轉至肝膽腸胃科治療，於27日經醫院PCR採檢確診COVID-19，則轉至醫院負壓隔離病房持續治療，昨天深夜病情惡化，急救後仍不治。

檢方表示，檢察官今天會同法醫、員警著防護衣相驗59歲范姓男子，認為范男無外傷，死因與得到嚴重特殊傳染性肺炎相關，無須解剖，家屬無異議；56歲周男雖然確診，但死因應與肝癌病情惡化相關。