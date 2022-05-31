影／到底演哪齣？搶奪手機慢慢走 被奪回才拔腿兜圈跑

1名19歲陳姓男子，昨天在新北市三重區搶奪女子手機，得手後卻只是轉身慢慢走遠，直到被害人的朋友奪回手機，才被追著跑，恰巧又有警察騎機車路過。最後他終於跑不動，杵在路邊喘，被聯手壓制逮捕，距行搶得手才5分鐘。

據了解，陳男家住台北市，沒有前科素行。昨天上午11時許，他出現在台北橋頭的三重區福德南路、重新路一帶遊蕩，後來在郵局門口邊走邊向1名將iPhone13拿在手上的25歲女子搭訕：「妳可以幫我嗎？」。

女子說她聽不懂對方需要什麼協助，由於三重派出所就在斜對街，便回稱：「不然我帶你去派出所？」但對方不發一語默默跟著走。女子走到郵局隔壁的安全帽專賣店前等人，陳男突然動手搶走她的手機。

不像一般搶案，嫌犯得手後總是飛快逃離，陳男卻只是轉身慢慢走遠，被害人也沒馬上呼救或衝上前追逐，而是跟在他後面慢慢走。接著被害女子的男性友人到達，聽聞之後衝上前奪回手機，陳男才被追著跑。

而且陳男並未直線往遠處跑，反而在同1個巷口來回兜圈子繞3趟，一個整過程很詭異。這時三重警分局偵查隊鑑識巡官江承信恰巧騎機車路過發現，剛好陳男已經跑不動，杵在路邊喘。警民聯手趁隙衝上前制伏，支援警力隨後趕抵，把陳男上銬押回派出所。